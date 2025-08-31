Santi Rodríguez dá volta por cima e mostra a que veio no Botafogo

A goleada do Botafogo por 4 a 1 sobre o Red Bull Bragantino teve golaços, mas a magia que encantou o Nilton Santos veio dos pés de um jogador em especial: Santiago Rodríguez.

Em sua melhor e mais completa atuação com a camisa alvinegra, o uruguaio desfilou seu repertório de dribles, com direito a caneta, chapéu e drible da vaca, deu uma assistência e foi o maestro da grande vitória do Botafogo, sendo eleito, com justiça, o melhor em campo.

Foi a noite em que o uruguaio, em suas próprias palavras, sentiu que fez "quase tudo certo", em uma performance que finalmente justificou o alto investimento feito pelo clube. O próprio jogador admitiu que os primeiros meses no Rio de Janeiro foram de adaptação, sentindo a diferença física e de ritmo do futebol brasileiro.

"Nos primeiros meses senti um pouco essa mudança de liga, senti muito essa mudança física e hoje creio que fiz quase tudo certo. Temos que seguir assim com essa mentalidade e esse caminho," confessou o jogador à Botafogo TV.

Jogou o fino da bola, Santi! 2??3???? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva / BFR pic.twitter.com/9GJZnSdQt5 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) August 31, 2025

A explicação para a noite de gala está na confiança reencontrada, algo que ele credita ao apoio do elenco. "Agora me sinto bem, como realmente me sentia no ano passado para que o Botafogo me trouxesse. Meus companheiros estão me ajudando muito, os gringos estão unidos e isso ajuda. Alex Telles também, é muito importante sentir o respaldo dos brasileiros."

Na noite de gala, o camisa 7 só não conseguiu balançar as redes. Mas, para ele, o mais importante foi a vitória do time e a chance de atuar por mais tempo, readquirindo o ritmo de jogo.

"Só faltou o gol. Gostaria de fazer um gol, mas o que mais importa para mim é que o time vença," frisou Santi. "Hoje joguei 80 minutos, o que mais queria era ganhar confiança, me sentir bem comigo mesmo. Faltou o gol, mas estou muito feliz pela minha atuação e porque ganhamos."