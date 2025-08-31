Recém-chegado ao Palmeiras, Carlos Miguel reencontra Corinthians pela primeira vez após saída polêmica

Antes mesmo de completar um mês no Palmeiras, o goleiro Carlos Miguel viverá seu primeiro Derby com a camisa do Palmeiras após uma saída polêmica do Corinthians e justamente na Neo Química Arena. O arqueiro deve, porém, ver o clássico apenas do banco de reservas, já que Weverton é o titular da equipe de Abel Ferreira.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o vice-líder, com 42 pontos, e tenta se manter na cola do Flamengo, que ocupa o primeiro lugar, com 46.

Carlos Miguel, de 2,05m de altura, chegou ao Palmeiras nesta janela de transferências, em uma negociação de 5,5 milhões de euros (R$ 35 milhões). Ele veio para, inicialmente, como terceiro goleiro, atrás de Weverton e Marcelo Lomba. Este último tem contrato com o Verdão apenas até o fim desta temporada.

O goleiro de 26 anos teve uma breve passagem pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, e não teve muitas oportunidades. Em um ano lá, ele disputou apenas dois jogos. No início da temporada europeia de 2025/2026 resolveu retornar ao Brasil e contou com interesse do Palmeiras para assinar um vínculo até 31 de julho de 2030.

A passagem e a saída de Carlos Miguel do Corinthians

Carlos Miguel chegou ao Corinthians em 2021, mas só ganhou espaço mesmo no clube depois da saída de Cássio para o Cruzeiro que aconteceu em meados de 2024. Nesta temporada, disputou 14 jogos e ganhou visibilidade, chamando atenção do Nottingham Forest, que pagou a multa de 4 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões, na cotação da época) para tirá-lo do Timão.

A saída de Carlos Miguel, naquele contexto, irritou alguns torcedores do clube do Parque São Jorge. Naquela oportunidade, o clube havia acabado de perder Cássio e, na sequência, perdeu o reserva imediato, que era Carlos. Matheus Donelli foi quem assumiu a posição no período antes de o Timão acertar com Hugo Souza, atual titular na meta corintiana.

Com a camisa do Corinthians, Carlos Miguel disputou 26 jogos (23 como titular).