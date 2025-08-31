Rayo Vallecano x Barcelona: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Espanhol
O Barcelona tenta manter os 100% no Campeonato Espanhol neste domingo. Os catalães visitam o Rayo Vallecano, às 16h30 (de Brasília), no Campo de Vallecas.
Onde assistir Rayo Vallecano x Barcelona ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.
Posições na tabela
Rayo Vallecano - 3 pontos em 2 jogos - 8º lugar
Barcelona - 6 jogos em 2 jogos - 2º lugar
Prováveis escalações
Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Felipe e Chavarria; Ciss, Lopez, Palazon e Diaz; Garcia e De Frutos.
Técnico: Iñigo Perez
Barcelona: García; Koundé, Araújo, Cubarsí e Balde; Pedri, De Jong e Olmo; Yamal, Raphinha e Torres
Técnico: Hansi Flick
Arbitragem
Não divulgado