Rayo Vallecano x Barcelona: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Espanhol

31/08/2025 08h00

O Barcelona tenta manter os 100% no Campeonato Espanhol neste domingo. Os catalães visitam o Rayo Vallecano, às 16h30 (de Brasília), no Campo de Vallecas.

Onde assistir Rayo Vallecano x Barcelona ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.

Posições na tabela

Rayo Vallecano - 3 pontos em 2 jogos - 8º lugar

Barcelona - 6 jogos em 2 jogos - 2º lugar

Prováveis escalações

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Felipe e Chavarria; Ciss, Lopez, Palazon e Diaz; Garcia e De Frutos.

Técnico: Iñigo Perez

Barcelona: García; Koundé, Araújo, Cubarsí e Balde; Pedri, De Jong e Olmo; Yamal, Raphinha e Torres

Técnico: Hansi Flick

Arbitragem

Não divulgado

