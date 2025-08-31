Raniele sente dores e acaba substituído em Corinthians x Palmeiras
O Corinthians pode ganhar uma nova dor de cabeça para a sequência da temporada. O volante Raniele sentiu dores e deixou o campo de maca no segundo tempo do clássico contra o Palmeiras, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo.
Raniele sentiu dores na coxa esquerda depois de uma arrancada na perseguição a Mauricio, que saiu cara a cara com Hugo Souza aos 12 minutos da segunda etapa. O meio-campista até tentou seguir em campo, mas minutos depois, quando o jogo parou novamente, acabou substituído.
Uma possível baixa de Raniele seria uma péssima notícia para o Corinthians. O Timão já está sem duas peças principais de seu meio-campo: André Carrillo e José Martínez, ambos lesionados.
Raniele deve ser reavaliado durante a reapresentação do Corinthians. O Alvinegro espera que a data Fifa seja uma aliada, uma vez que o calendário do futebol nacional só retornará após o dia 9 de setembro.
Além disso, o Corinthians ainda ganhou o desfalque de Breno Bidon para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista recebeu o terceiro cartão amarelo no Derby deste domingo e terá que cumprir suspensão diante do Fluminense.
Com isso, restam poucas peças para o Corinthians no setor do meio-campo. Charles, Maycon e Ryan aparecem como as principais opções, além dos garotos da base André Luiz e Luiz Gustavo Bahia.
Na atual temporada, Raniele soma 36 partidas, sendo 33 como titular. O volante anotou um gol e distribuiu duas assistências.
Próximos jogos do Corinthians
- Corinthians x Athletico-PR (jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil)
- Data e horário: 10/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Fluminense x Corinthians (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)