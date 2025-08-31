Topo

Quem deve ser o lateral direito do Corinthians no Derby? Vote

31/08/2025 07h00

O Corinthians tem um problema para resolver visando o clássico contra o Palmeiras neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Com Matheuzinho poupado após sentir no duelo contra o Athletico-PR na quarta-feira, o técnico Dorival Júnior tem que escolher quem deve substituir o jogador, que não possui um reserva imediato na posição.

Como opções, Dorival pode escalar improvisado Félix Torres ou Charles. Ambos já fizeram a função em 2025, com o equatoriano até então sendo o favorito para assumir o lugar de Matheuzinho. Entretanto, as recentes atuações de Torres preocupam a comissão técnica, que deve escalar Charles na lateral.

Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Vote abaixo na melhor opção para substituir Matheuzinho no Derby pelo Brasileirão:

