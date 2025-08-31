"Quando não dá pra ganhar, não podemos perder", diz Thiago Silva após empate do Fluminense

Em uma tarde de muita luta e poucas chances claras na Vila Belmiro, o Fluminense somou um ponto importante ao empatar em 0 a 0 com o Santos, neste domingo. Para o capitão Thiago Silva, o resultado, embora não seja o ideal, representa uma lição aprendida e uma demonstração de maturidade da equipe, principalmente após a derrota dolorosa sofrida no meio da semana.

Na análise pós-jogo, o experiente zagueiro destacou a importância de não sair de campo derrotado em dias em que a vitória não é possível, fazendo uma clara referência ao revés para o Bahia pela Copa do Brasil, onde o time sofreu um gol no final.

"A preparação é sempre para vencer, mas nem sempre é possível," ponderou Thiago Silva. "No último jogo nós tivemos isso, um jogo bem equilibrado, teoricamente na nossa mão contra o Bahia e em um lance tomamos o gol e perdemos o jogo no final. Hoje era um jogo de seis pontos, mas quando não der pra ganhar não podemos perder igual aconteceu no último jogo."

O capitão reconheceu as dificuldades impostas pelo Santos, que vinha com a motivação extra da troca de treinador, e admitiu que o adversário foi superior na segunda etapa. "O primeiro tempo foi mais equilibrado, o segundo teve um domínio amplo deles. Mas faz parte do futebol," completou Thiago Silva.

Com o empate, o Fluminense chega aos 28 pontos e se mantém na nona colocação do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo. Santos 0x0 Fluminense. O #TimeDeGuerreiros volta a campo contra o Bahia, no Maracanã, no dia 10, pela partida de volta das quartas de final da @copadobrasilCBF. pic.twitter.com/NlYU45wZ89 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 31, 2025

Foco total na Copa do Brasil

Agora, todas as atenções e energias do Fluminense, de Thiago Silva, se voltam para a grande decisão da semana. Na próxima quarta-feira, o Tricolor recebe o Bahia, no Maracanã, para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Após a derrota por 1 a 0 na Fonte Nova, a missão é clara: o time precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal, ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.

Pelo Brasileirão, o próximo compromisso será no fim de semana, contra o Corinthians, também no Maracanã.