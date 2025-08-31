Poatan treina defesa de quedas e mostra rosto machucado para revanche no UFC 320

Faltando pouco mais de um mês para retornar ao octógono, Alex Pereira compartilhou com seus seguidores novos detalhes da preparação para a aguardada revanche contra Magomed Ankalaev. Em uma sequência de vídeos publicados nos 'Stories' do 'Instagram', o brasileiro apareceu treinando defesa de quedas e situações de wrestling - pontos-chave para o confronto que acontece no dia 4 de outubro, na luta principal do UFC 320.

As imagens reforçam que 'Poatan' tem ajustado sua estratégia para lidar novamente com o estilo agarrado e tático do russo. No primeiro encontro entre os dois, Ankalaev levou a melhor por decisão e ficou com o cinturão meio-pesado (93 kg), resultado que aumentou a tensão entre os atletas e deu continuidade às trocas de provocações nas redes sociais.

Em outro trecho publicado, o brasileiro também mostrou como está o rosto após as sessões recentes de treinos. Com hematomas visíveis, o lutador evidenciou a intensidade do camp e sinalizou que a preparação tem sido levada ao limite na reta final.

Revanche

A luta do dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA), será a primeira tentativa de Poatan de recuperar o título da categoria. Ex-campeão dos médios (84 kg) e conhecido por seu poder de nocaute, o paulista segue ampliando seu arsenal técnico para voltar ao topo da divisão e retomar o cinturão perdido para o rival.

