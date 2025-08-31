Perto dos 40 anos, Yamaguchi Falcão se inspira em lenda do boxe e mira título mundial

Aos 37 anos de idade, Yamaguchi Falcão já não cogita mais pendurar as luvas tão cedo - muito pelo contrário. Escalado para enfrentar o promissor Hebert Conceição, 10 anos mais jovem, no card do 'Spaten Fight Night 2', no dia 27 de setembro, em São Paulo, o boxeador capixaba vê no duelo de gerações contra o rival baiano uma oportunidade de provar que ainda tem "muita lenha para queimar", como o próprio disse, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight.

Mais do que mostrar que ainda pode competir contra rivais mais jovens, Yamaguchi ainda sonha em alcançar o topo do esporte, se tornando campeão mundial. E para concretizar seu objetivo, o medalhista olímpico de bronze nas Olímpiadas de Londres, em 2012, se inspira em uma lenda da nobre arte: o americano George Foreman, que, mesmo aos 45 anos, foi capaz de conquistar o título peso-pesado pela WBA (Associação Mundial de Boxe) e pela IBF (Federação Internacional de Boxe). Contra Hebert, no Spaten Fight Night 2, Falcão tentará mostrar que a experiência conta mais que a juventude.

"Eu tenho uma experiência muito grande. Já lutei contra adversários muito difíceis, contra adversários invictos, já lutei fora do Brasil... E isso vai contar na hora lá, na hora de saber quem é quem, acho que isso conta muito. George Foreman foi campeão mundial com 46 anos de idade em cima de um rapaz de 25 anos. Isso me inspira muito. Acho que a história vai se repetir. Yamaguchi Falcão, mais novo que o Foreman, mas com o mesmo foco de ser campeão. Ainda tenho muita lenha para queimar. Eu preciso muito chegar ao cinturão mundial, e não vai ser o Hebert que vai fazer eu parar no meio do caminho", afirmou Yamaguchi.

Retorno pelo título

Quem vê o lutador capixaba falando assim nem imagina que o mesmo quase decidiu se aposentar após ser derrotado por David Morrell, em abril de 2023. O brutal nocaute sofrido na disputa pelo título mundial dos supermédios (até 76,2 kg) da WBA fez com que Yamaguchi ficasse afastado dos ringues por mais de dois anos, retornando apenas no último mês de julho, com vitória sobre Sergio Dantas, em um evento realizado em Cariacica (ES), em homenagem ao seu pai e treinador, Touro Moreno.

Porém, de acordo com o veterano, o desejo de voltar a competir e o sonho de conquistar um título mundial falaram mais alto. Sendo assim, Yamaguchi Falcão está de volta aos ringues e faz questão de deixar claro que não vai descansar enquanto não se sagrar campeão do mundo, adicionando mais um troféu à sua estante.

"Eu lutei contra o David Morrell Jr, que é um dos melhores do mundo hoje. Mas não foi da maneira que eu imaginava, fui pego em cima da hora, aceitei porque tive que aceitar a luta naquele momento, minha situação não estava tão boa, e acabei tomando um nocaute duríssimo. Pensei até em parar com o boxe, descansar, relaxar. Mas surgiu essa oportunidade de voltar a lutar e o coração bateu mais forte. Então, eu voltei a lutar no mês passado, contra Sergio Dantas, da Bahia, sparring do Hebert, ganhei muito bem. E agora tem esse desafio do Hebert. Voltei, e voltei para ser campeão mundial. Não voltei para fazer uma luta e parar, eu voltei para ser campeão mundial, para bater no peito e falar: 'Sou medalhista olímpico e campeão mundial'", concluiu.

Para alcançar seu objetivo, Yamaguchi Falcão terá que fazer algo que nenhum outro atleta foi capaz de fazer até o momento, derrotar o ainda invicto Hebert Conceição no boxe profissional. O duelo também serve como uma espécie de vingança para o capixaba, já que no ano passado, o baiano - campeão olímpico - superou seu irmão mais novo, Esquiva Falcão, na primeira edição do Spaten Fight Night.

