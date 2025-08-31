Palmeiras tenta superar retrospecto negativo em Derbys no ano para bater marca no Brasileiro pela quinta vez

O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Corinthians, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Com apenas uma vitória nos seis clássicos disputados contra o rival este ano, o Verdão tenta bater marca no torneio nacional que já atingiu outras quatro vezes.

Em 2025, o Verdão venceu apenas um Derby: o do primeiro turno o Brasileirão, que aconteceu na Arena Barueri, em abril. Piquerez e Emiliano Martínez marcaram os gols palmeirenses. Caso volte a vencer o Corinthians neste domingo, poderá vencer o rival nos dois turnos pela quinta vez no Brasileirão da era dos pontos corridos.

As outras vezes que o Palmeiras bateu o Corinthians no turno e returno do Brasileiro foi em 2007 (0 a 1 e 1 a 0), 2016 (1 a 0 e 0 a 2), 2020 (0 a 2 e 4 a 0) e 2022 (3 a 0 e 0 a 1). Enquanto isso, o Alvinegro só atingiu esse feito em duas oportunidades: 2012 (2 a 1 e 0 a 2) e 2017 (o a 2 e 3 a 2).

O Palmeiras entra em campo defendendo uma invencibilidade de oito jogos no Brasileirão. A última derrota palmeirense na competição foi em junho, contra o Cruzeiro, antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. Depois disso, foram seis vitórias e dois empates.

Palmeiras contra o Corinthians em 2025

Jogos: 6 (três pelo Paulista, dois pela Copa do Brasil e um pelo Brasileiro)

Vitórias: 1

Palmeiras 1×0 Corinthians (3ª rodada do Brasileirão)

Empates: 2

Palmeiras 0x0 Corinthians (Fase de grupos - Paulista)



Corinthians 0x0 (Jogo de volta - Final do Paulista)

Derrotas: 3

Palmeiras 0x1 Corinthians (Jogo de ida - Final do Paulista)



Corinthians 1×0 Palmeiras (Jogo de ida - Oitavas da Copa do Brasil)



Palmeiras 0x2 Corinthians (Jogo de volta - Oitavas Copa do Brasil)