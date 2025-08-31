Palmeiras põe à prova força como visitante para tentar arrancar primeira vitória na Neo Química Arena após três anos

O Palmeiras tem sido um visitante indigesto nesta temporada e coloca essa força à prova para tentar arrancar uma vitória do Corinthians, na Neo Química Arena, depois de três anos. O Derby, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para acontecer neste domingo, às 18h30 (de Brasília).

A última vitória palmeirense na casa do rival aconteceu em agosto de 2022, quando o Verdão venceu o clássico por 1 a 0, com gol contra de Roni, em duelo válido pela 22ª rodada do Brasileiro daquele ano. Depois disso, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram mais cinco vezes em Itaquera.

Foram três empates e duas vitórias do Timão, sendo que o último triunfo foi pela ida das oitavas da Copa do Brasil. Na volta, voltou a vencer o rival e garantiu a vaga nas quartas. Nesta temporada, as equipes já se enfrentaram em seis oportunidades, com uma vitória palmeirense, três vitórias corintianas e dois empates.

A campanha do Palmeiras como visitante em 2025

O Palmeiras disputou 23 jogos como visitante nesta temporada e tem bom aproveitamento. São 17 vitórias, quatro empates e duas derrotas. Restringindo o recorte para o Brasileirão, os comandados de Abel Ferreira disputaram nove partidas, com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Um dos reveses do Verdão jogando longe de seus domínios é justamente contra o Corinthians, na ida das oitavas da Copa do Brasil. No sétimo e último Derby do ano, o Palmeiras quer bater o rival para melhorar o retrospecto contra o rival no ano e aliviar a "pressão" após duas eliminações contra o time alvinegro.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras briga nas primeiras posições e, atualmente, é o vice-líder, com 42 pontos, apenas quatro atrás do líder Flamengo. No Brasileirão, o Verdão defende, ainda, uma invencibilidade de oito jogos, com seis vitórias (quatro consecutivas) e dois empates.