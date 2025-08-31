Palmeiras: Flaco lamenta falta de eficácia em Dérbi: 'Jogamos muito melhor'
Após o empate em 1 a 1 entre Corinthians e Palmeiras, o atacante Flaco López apontou que o time alviverde não soube aproveitar as chances criadas para vencer a partida.
O que aconteceu
O Palmeiras finalizou mais na partida - 19 vezes, contra nove dos donos da casa. Das sete vezes que acertou a meta, o Palmeiras só conseguiu balançar as redes aos 14 minutos, em pênalti convertido por Vitor Roque.
Flaco também lamentou o lance do gol corintiano, contra, marcado por Piquerez. Para o atacante argentino, a jogada mudou a partida.
Fizemos um grande jogo, jogos muito melhor que eles, no campo deles. Tomamos um gol que não estava nos planos, jogo não foi como queríamos. Temos que seguir trabalhando. O resultado não foi um reflexo do jogo. [....] Criamos muitas chances. Grande parte do jogo tivemos a posse. Precisamos melhorar a eficácia. Criamos muitas situações e no futebol, quando não faz, a gente acaba tomando o gol.
Flaco López
Agora, o atacante viaja para defender a Argentina nas Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo. López celebrou a primeira convocação da carreira.
Feliz pela convocação. Pela primeira vez represento meu país. Sonhei muitas vezes com isso. E concretizar é viver um sonho.
Flaco López