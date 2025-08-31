Palmeiras em modo 'arame liso'? Colunistas avaliam empate com Corinthians

Apesar do bom desempenho diante do Corinthians, faltou ao Palmeiras eficiência para concretizar a vitória, analisaram Danilo Lavieri e Walter Casagrande Jr., no Fim de Papo.

Com o empate em 1 a 1, o Palmeiras caiu para a terceira colocação do Brasileirão, com 43 pontos. O Corinthians, com 26, é o 12º.

Lavieri: Palmeiras não soube matar o jogo

O Palmeiras foi melhor, como já tinha acontecido, mas é o famoso 'arame liso': não conseguia fazer o gol. Cercava o adversário, criou oportunidades, o Corinthians chutou uma bola no gol - e nem foi a do gol. E foi 1 a 1. Futebol é isso - muitas vezes o resultado não reflete o que foi em campo. E faltou ao Palmeiras saber matar o jogo.

Danilo Lavieri

Casão: Palmeiras é mais time que o Corinthians

Em uma partida de futebol existe quem foi melhor, quem está melhor, quem é melhor, quem é mais time, mas não existe justiça. Quando a bola rola, não tem justiça. [...] O Palmeiras é mais time que o Corinthians e sempre foi esse ano, mas o Corinthians ganhou três vezes, o Palmeiras ganhou uma só e o resto foi empate.

Walter Casagrande Jr.

