Cruzeiro elimina Palmeiras e confirma vaga inédita na decisão do Brasileiro
O Palmeiras bateu o Cruzeiro na volta, mas não conseguiu reverter a derrota da ida e caiu na semifinal do Brasileirão feminino. As palestrinas venceram por 2 a 1 no Independência, só que a equipe mineira se classificou à sua primeira decisão com 4 a 3 no placar agregado e enfrentará o Corinthians.
Karla e Amanda Gutierres fizeram os gols da equipe Alviverde, enquanto Marília marcou para as Cabulosas. No primeiro duelo, Letícia Ferreira, Vanesssinha e Gaby Soares anotaram para o Cruzeiro na Arena Barueri, enquanto Andressinha descontou para o Palmeiras.
As finais serão realizadas nos dias 7 e 14 de setembro, os próximos dois domingos. Os horários das decisões ainda vão ser divulgados. Ambos os finalistas se classificam à Libertadores do ano que vem.
As brabas do Corinthians são as atuais pentacampeãs seguidas, enquanto o Cruzeiro vai à primeira final. As alvinegras disputam a decisão do Brasileirão feminino desde 2017, conquistando seis títulos —só não foram campeãs em 2017 e 2019.
Como foi o jogo
A equipe paulista abriu o placar no fim primeiro tempo, já aos 47 minutos. Após cobrança de escanteio, a zagueira Poliana subiu de cabeça e acertou o cantinho de Camila, que falhou na tentativa de defesa e a bola acabou sobrando para Karla apenas completar o lance. O Palmeiras comandou os 45 minutos iniciais e não deu chances para o Cruzeiro.
As Cabulosas chegaram ao empate aos 20 minutos. Marília anotou depois de bela jogada trabalhada do elenco, ficando cara a cara com Tapia e finalizando no canto oposto da goleira. O Cruzeiro ainda foi às redes mais uma vez, mas o gol foi anulado.
Amanda Gutierres ainda marcou nos minutos finais, mas não foi o suficiente. O Palmeiras foi para o tudo ou nada no fim, já que mais um gol levaria a decisão para os pênaltis, só que o Cruzeiro consegui use segurar.