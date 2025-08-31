Topo

Oscar Piastri vence o GP da Holanda e abre boa distância para Norris na Fórmula 1; Bortoleto é o 15º

31/08/2025 11h48

O atual líder da Fórmula 1 venceu mais uma. Neste domingo, o australiano Oscar Piastri, da McLaren, ganhou o GP da Holanda, realizado no circuito de Zandvoort. O piloto de 24 anos abriu mais 25 pontos de vantagem para Lando Norris, que teve de abandonar a prova após problemas no motor. 

A segunda colocação da corrida ficou com o holandês Max Verstappen, da Red Bull. Por fim, no fim do pódio, o novato francês Isack Hadjar, da Racing Bulls, conquistou o primeiro pódio de sua carreira. 

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, teve problemas na largada e ficou na segunda parte do grid durante toda corrida. O paulista, que largou em 13º, terminou a prova na 15ª colocação. 

A Fórmula 1 volta no próximo fim de semana, entre os dias 5 e 7 de setembro, para o GP da Itália, realizado no circuito de Monza. Será a 16ª corrida da temporada. 

A corrida 

Na largada, Max Verstappen foi muito bem e logo atacou Lando Norris, que não conseguiu segurar o holandês e perdeu a segunda posição. Bortoleto largou mal e caiu para a 18ª posição. O brasileiro havia se classificado no 13º lugar. 

Além disso, ainda na primeira volta, Bortoleto teve uma pequena colisão com Lance Stroll, mas foi o suficiente para quebrar o direcional da asa esquerdo do brasileiro, que saiu muito prejudicado no início da corrida. 

Na volta 9, Lando Norris finalmente se recuperou. O britânico da McLaren colocou o carro por fora e ultrapassou Verstappen, que perdeu a segunda posição. 

De forma muito consistente, Oscar Piastri abriu mais de três segundos para Norris e liderava a prova com tranquilidade. 

JOHN THYS / AFP

Na volta 24, Lewis Hamilton destracionou e colidiu contra o muro na curva 3. O britânico teve de abandonar a prova e ainda causou um safety car. Assim, a maioria dos pilotos parou para trocar os pneus. 

Na relargada do safety car, Liam Lawson e Carlos Sainz bateram e perderam seus pneus. Ambos foram parar no fim do grid e tiveram de ir para um pit stop corrigir os danos. 

Charles Leclerc fez uma ultrapassagem fenomenal para cima de George Russell durante a volta 33. 

No mesmo lugar onde Hamilton bateu, foi a vez de Leclerc bater. Após sair dos boxes, o monegasco rodou após tocar em Kimi Antonelli. Na batida, o piloto da Ferrari quebrou o carro, abandonou a prova e gerou um safety car. 

No safety car, Bortoleto optou por permanecer na pista e subiu para décimo. Como punição pela colisão com Leclerc, Kimi Antonelli levou dez segundos. Perto do fim, o motor de Lando Norris fundiu e o britânico teve de abandonar a prova.

Veja como ficou o grid completo ao final do GP da Holanda de Fórmula 1: 

  1. Oscar Piastri (McLaren)

  2. Max Verstappen (Red Bull)

  3. Isack Hadjar (RB)

  4. George Russell (Mercedes)

  5. Alexander Albon (Williams)

  6. Oliver Bearman (Haas)

  7. Lance Stroll (Aston Martin)

  8. Fernando Alonso (Aston Martin)

  9. Yuki Tsunoda (Red Bull)

  10. Esteban Ocon (Haas)

  11. Franco Colapinto (Alpine)

  12. Liam Lawson (RB)

  13. Carlos Sainz (Williams)

  14. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

  15. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

  16. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - DEZ SEGUNDOS

  17. Pierre Gasly (Alpine)

  18. Lando Norris (McLaren)

  19. Charles Leclerc (Ferrari)

  20. Lewis Hamilton (Ferrari) 

