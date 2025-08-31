Oscar Piastri vence o GP da Holanda e abre boa distância para Norris na Fórmula 1; Bortoleto é o 15º
O atual líder da Fórmula 1 venceu mais uma. Neste domingo, o australiano Oscar Piastri, da McLaren, ganhou o GP da Holanda, realizado no circuito de Zandvoort. O piloto de 24 anos abriu mais 25 pontos de vantagem para Lando Norris, que teve de abandonar a prova após problemas no motor.
A segunda colocação da corrida ficou com o holandês Max Verstappen, da Red Bull. Por fim, no fim do pódio, o novato francês Isack Hadjar, da Racing Bulls, conquistou o primeiro pódio de sua carreira.
A Fórmula 1 volta no próximo fim de semana, entre os dias 5 e 7 de setembro, para o GP da Itália, realizado no circuito de Monza. Será a 16ª corrida da temporada.
A corrida
Na largada, Max Verstappen foi muito bem e logo atacou Lando Norris, que não conseguiu segurar o holandês e perdeu a segunda posição. Bortoleto largou mal e caiu para a 18ª posição. O brasileiro havia se classificado no 13º lugar.
Além disso, ainda na primeira volta, Bortoleto teve uma pequena colisão com Lance Stroll, mas foi o suficiente para quebrar o direcional da asa esquerdo do brasileiro, que saiu muito prejudicado no início da corrida.
Na volta 9, Lando Norris finalmente se recuperou. O britânico da McLaren colocou o carro por fora e ultrapassou Verstappen, que perdeu a segunda posição.
De forma muito consistente, Oscar Piastri abriu mais de três segundos para Norris e liderava a prova com tranquilidade.
JOHN THYS / AFP
Na volta 24, Lewis Hamilton destracionou e colidiu contra o muro na curva 3. O britânico teve de abandonar a prova e ainda causou um safety car. Assim, a maioria dos pilotos parou para trocar os pneus.
Na relargada do safety car, Liam Lawson e Carlos Sainz bateram e perderam seus pneus. Ambos foram parar no fim do grid e tiveram de ir para um pit stop corrigir os danos.
Charles Leclerc fez uma ultrapassagem fenomenal para cima de George Russell durante a volta 33.
No mesmo lugar onde Hamilton bateu, foi a vez de Leclerc bater. Após sair dos boxes, o monegasco rodou após tocar em Kimi Antonelli. Na batida, o piloto da Ferrari quebrou o carro, abandonou a prova e gerou um safety car.
No safety car, Bortoleto optou por permanecer na pista e subiu para décimo. Como punição pela colisão com Leclerc, Kimi Antonelli levou dez segundos. Perto do fim, o motor de Lando Norris fundiu e o britânico teve de abandonar a prova.
Veja como ficou o grid completo ao final do GP da Holanda de Fórmula 1:
- Oscar Piastri (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (RB)
- George Russell (Mercedes)
- Alexander Albon (Williams)
- Oliver Bearman (Haas)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Esteban Ocon (Haas)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Liam Lawson (RB)
- Carlos Sainz (Williams)
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - DEZ SEGUNDOS
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)