Oscar Piastri comemora vitória na Holanda, mas acalma os ânimos: "Pensando corrida a corrida"
Pela sétima vez na temporada, deu Oscar Piastri na Fórmula 1. Neste domingo, o australiano, líder do Campeonato Mundial de Pilotos, venceu o GP da Holanda, realizado em Zandvoort. O jovem piloto de 24 anos comentou um pouco sobre a corrida, a nona da carreira em que termina na primeira posição do grid.
"Após a largada, eu senti que tinha o controle da corrida o tempo inteiro. Assim, administrei o ritmo conforme era necessário", disse o piloto da McLaren após a prova, demonstrando grande maturidade para seus 24 anos.
Com a vitória na Holanda, somada a desistência de Lando Norris faltando seis voltas para o fim, Oscar Piastri abriu 34 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Mundial de pilotos. Porém, o australiano ressaltou que está calmo e ainda há um longo caminho na temporada.
"Se nós conseguirmos manter esse ritmo, será ótimo, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Ainda estamos pensando corrida a corrida", acrescentou Piastri.
NICOLAS TUCAT / AFP
A Fórmula 1 volta no próximo fim de semana, entre os dias 5 e 7 de setembro, para o GP da Itália, realizado no circuito de Monza. Será a 16ª corrida da temporada.