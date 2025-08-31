Onde vai passar Vitória x Atlético-MG pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Vitória e Atlético-MG entram em campo hoje, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Vitória tenta juntar os cacos após a goleada sofrida para o Flamengo. Jogando no Maracanã, o Leão viu a equipe de Filipe Luís brilhar e vencer por impressionantes 8 a 0, o que determinou a saída de Fábio Carille.

O Atlético-MG vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão. O Galo perdeu para o São Paulo por 2 a 0 na rodada passada.

Derrota também provocou queda no Atlético-MG. O Galo recebeu o rival Cruzeiro pela Copa do Brasil, no meio de semana, e foi superado por 2 a 0, resultado que definiu a demissão de Cuca.

