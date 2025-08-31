Topo

Esporte

Onde vai passar Sport x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Fernando Diniz comanda o Vasco - Thiago Ribeiro/AGIF
Fernando Diniz comanda o Vasco Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

31/08/2025 15h00

Sport e Vasco entram em campo hoje, às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Vasco faz proposta por Alan Saldivia, zagueiro uruguaio do Colo-Colo

Vasco fecha com capitão da seleção da Venezuela sub-20 e meia do Olímpia

Diniz vê bronca em Rayan como ato de amor em evolução do atacante no Vasco

O Sport tem apenas uma vitória no Brasileirão e já acumula dois jogos sem vencer. O Leão da Ilha foi superado pelo Palmeiras por 3 a 0 na rodada passada.

O Vasco vem de duas derrotas seguidas após a grande exibição na qual venceu o Santos por 6 a 0. Na última rodada, o Cruz-Maltino recebeu o Corinthians e perdeu por 3 a 2.

Sport x Vasco -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 31 de agosto, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Atacante equatoriano Keny Arroyo confirma acerto com o Cruzeiro e deve chegar nesta semana

Calouro da RB, Hadjar quebra troféu de cerâmica pintada à mão após pódio inédito na Holanda

Fla escala De la Cruz e Grêmio tem Carlos Vinicius no ataque; veja os times

Escalação do Santos: Neymar volta ao time após não ser convocado para a Seleção

Vojvoda estreia no Santos com Neymar titular contra o Flu; veja times

Borussia Dortmund bate Union Berlin e garante primeira vitória no Alemão

Transmissão ao vivo de Rayo Vallecano x Barcelona pelo Espanhol: veja onde assistir

Onde vai passar Sport x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Santos acerta o empréstimo de Lautaro Díaz, atacante do Cruzeiro

Bortoleto lamenta oportunidades perdidas e cobra revisão após corrida caótica na Holanda

Poatan treina defesa de quedas e mostra rosto machucado para revanche no UFC 320