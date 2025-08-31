Onde vai passar Sport x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Sport e Vasco entram em campo hoje, às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Sport tem apenas uma vitória no Brasileirão e já acumula dois jogos sem vencer. O Leão da Ilha foi superado pelo Palmeiras por 3 a 0 na rodada passada.

O Vasco vem de duas derrotas seguidas após a grande exibição na qual venceu o Santos por 6 a 0. Na última rodada, o Cruz-Maltino recebeu o Corinthians e perdeu por 3 a 2.

Sport x Vasco -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 31 de agosto, às 20h30 (de Brasília)

31 de agosto, às 20h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Ilha do Retiro, no Recife (PE) Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.