Onde vai passar Santos x Fluminense pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

31/08/2025 10h00

Santos e Fluminense se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta —para São Paulo) e Premiere (pay-per-view).

O Santos vem de duas derrotas seguidas, tendo sofrido oito gols e não marcado nenhum no período. A equipe conta com a estreia de Juan Pablo Vojvoda para tentar superar a derrota por 2 a 0 diante do Bahia na rodada passada.

Já o Fluminense tenta se recuperar da derrota por 4 a 2 diante do Red Bull Bragantino na rodada passada. O time comandado por Renato Gaúcho também tenta virar a chave após perder por 1 a 0 para o Bahia pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Santos x Fluminense -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 31 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --para São Paulo) e Premiere (pay-per-view)

