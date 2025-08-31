Onde vai passar Liverpool x Arsenal pela Premier League? Como assistir ao vivo

Liverpool e Arsenal entram em campo hoje, às 12h30 (de Brasília), no Anfield, em Liverpool, pela 2ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir? A partida será transmitida pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

As duas equipes disputaram diretamente o título da Premier League da temporada passada. O Liverpool acabou campeão, com 84 pontos, dez a mais que o vice-líder Arsenal.

Os Reds começaram a temporada atual com fôlego e venceram os dois primeiros jogos. Na rodada passada, a equipe visitou o Newcastle e venceu por 3 a 2.

O Arsenal também iniciou com duas vitórias e lidera o torneio pelo saldo de gols. Os Gunners ainda não foram vazados e vêm de um triunfo por 5 a 0 contra o Leeds.

