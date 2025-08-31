Onde vai passar Internacional x Fortaleza pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Internacional e Fortaleza se enfrentam hoje, às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Internacional vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão e quer voltar a vencer. O Colorado perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro na rodada passada.
Já o Fortaleza perdeu quatro dos últimos cinco jogos. Na rodada passada, o Leão do Pici foi superado por 1 a 0 pelo Mirassol.
Internacional x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 31 de agosto, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)