Onde vai passar Flamengo x Grêmio pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Flamengo e Grêmio duelam na tarde hoje, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta —exceto para São Paulo) e Premiere (pay-per-view).
Líder isolado do campeonato, o Flamengo soma três vitórias seguidas. O time comandado por Filipe Luís chega confiante após a histórica goleada por 8 a 0 sobre o Vitória.
Já o Grêmio busca se afastar da zona da degola. O Tricolor vem de um empate sem gols em casa diante do Ceará e venceu apenas uma das últimas quatro partidas.
Flamengo x Grêmio -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 31 de agosto, às 16h (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Globo (TV aberta --exceto para São Paulo) e Premiere (pay-per-view)