Topo

Esporte

Onde vai passar Flamengo x Grêmio pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOl, em São Paulo

31/08/2025 11h00

Flamengo e Grêmio duelam na tarde hoje, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta —exceto para São Paulo) e Premiere (pay-per-view).

Líder isolado do campeonato, o Flamengo soma três vitórias seguidas. O time comandado por Filipe Luís chega confiante após a histórica goleada por 8 a 0 sobre o Vitória.

Relacionadas

Fla homenageia sub-20 e Arrascaeta, que ganha batuta de maestro por recorde

Bruno Henrique desiste de recurso no STJ que tentava anular investigação

Adaptação de Saúl ao Fla passa por aulas de português e jogos de basquete

Já o Grêmio busca se afastar da zona da degola. O Tricolor vem de um empate sem gols em casa diante do Ceará e venceu apenas uma das últimas quatro partidas.

Flamengo x Grêmio -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 31 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --exceto para São Paulo) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Tenista reencontra criança que teve boné 'roubado' por CEO milionário no US Open

Brutal! Ex-campeão do UFC sofre nocaute avassalador em evento de boxe

Transmissão ao vivo de Liverpool x Arsenal pela Premier League: veja onde assistir

Onde vai passar Flamengo x Grêmio pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Hamilton bate na Holanda, aumenta drama na Ferrari e se desculpa com equipe

Jandrei brilha com sete defesas e garante vitória do Juventude

UFC encaminha Allan Puro Osso vs Rafael Macapá para o dia 1º de novembro

Bia Haddad é ovacionada em quadra e registra melhor campanha do ano em Slam

Jogo do Palmeiras (31) hoje pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

Atacante da Premier League dispara contra próprio clube: 'Atrapalha meu caminho'

Jogo do Corinthians hoje (31) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo