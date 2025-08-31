Onde vai passar Corinthians x Palmeiras pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Corinthians e Palmeiras duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O duelo será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

O Corinthians voltou a vencer ao bater o Vasco por 3 a 2, em São Januário. A vitória encerrou a sequência ruim da equipe de Dorival Júnior no nacional.

No meio de semana, o Alvinegro superou o Athletico por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Foi nesse torneio que aconteceu o último clássico contra o Palmeiras, vencido pelo time de Memphis Depay por 3 a 0 no agregado.

O Palmeiras segue na luta pela liderança, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Na rodada passada, a equipe de Abel Ferreira derrotou o Sport por 3 a 0, no Allianz Parque.

Corinthians x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro