Onde vai passar Corinthians x Palmeiras pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Corinthians e Palmeiras duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O duelo será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).
O Corinthians voltou a vencer ao bater o Vasco por 3 a 2, em São Januário. A vitória encerrou a sequência ruim da equipe de Dorival Júnior no nacional.
No meio de semana, o Alvinegro superou o Athletico por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Foi nesse torneio que aconteceu o último clássico contra o Palmeiras, vencido pelo time de Memphis Depay por 3 a 0 no agregado.
O Palmeiras segue na luta pela liderança, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Na rodada passada, a equipe de Abel Ferreira derrotou o Sport por 3 a 0, no Allianz Parque.
Corinthians x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 31 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)