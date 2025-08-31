Topo

Esporte

Onde vai passar Brasil x República Dominicana no Mundial de Vôlei? Como assistir

Gabi Guimarães comemora ponto do Brasil sobre a Grécia, na estreia do Mundial feminino de vôlei - Divulgação/Volleyball World
Gabi Guimarães comemora ponto do Brasil sobre a Grécia, na estreia do Mundial feminino de vôlei Imagem: Divulgação/Volleyball World
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

31/08/2025 05h30

Brasil e República Dominicana entram em quadra hoje, às 10h30 (de Brasília), em Bangkok, na Tailândia, pelas oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv2 (TV por assinatura).

Relacionadas

Vôlei: Rosamaria elogia França e celebra virada após estrear no Mundial

Brasil atropela Grécia mesmo oscilando na estreia do Mundial de vôlei

Vôlei: seleção feminina estreia no Mundial 'em casa' mesmo 17mil km longe

O Brasil se classificou em primeiro lugar no Grupo C. A equipe de José Roberto Guimarães encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento.

Já as dominicanas foram as vice-líderes do Grupo F. A equipe perdeu o último jogo, contra a China, por 3 sets a 0, o que a colocou no caminho da seleção brasileira.

Brasil x República Dominicana -- Mundial de Vôlei Feminino

  • Data e hora: 31 de agosto, às 10h30 (de Brasília)
  • Local: Bangkok, na Tailândia (TH)
  • Transmissão: sportv2 (TV por assinatura)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Palmeiras põe à prova força como visitante para tentar arrancar primeira vitória na Neo Química Arena após três anos

Crespo brinca sobre 'previsão' de Ceni e exalta evolução de Rodriguinho: "Está confirmando as verdades"

Santos reencontra três rostos conhecidos contra o Fluminense; confira

Corinthians pode alcançar feito inédito no século XXI contra o Palmeiras; veja

Jogo deste domingo marca o sétimo Corinthians e Palmeiras de 2025; relembre jogos

Onde vai passar Brasil x República Dominicana no Mundial de Vôlei? Como assistir

Ancelotti vira o popstar de uma seleção em paz e com ambiente de testes

Corinthians mira ano (quase) perfeito contra rival e testa embalo no Dérbi

Ataque de Abel amarga jejum de 8 jogos no Dérbi e aposta em embalo de dupla

Derrota do São Paulo não esconde soluções de Crespo mesmo com 10 desfalques

Ancelotti tem azar em 2ª lista, chega a 4 cortes e Brasileirão vira solução