Onde vai passar Brasil x República Dominicana no Mundial de Vôlei? Como assistir
Brasil e República Dominicana entram em quadra hoje, às 10h30 (de Brasília), em Bangkok, na Tailândia, pelas oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv2 (TV por assinatura).
O Brasil se classificou em primeiro lugar no Grupo C. A equipe de José Roberto Guimarães encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento.
Já as dominicanas foram as vice-líderes do Grupo F. A equipe perdeu o último jogo, contra a China, por 3 sets a 0, o que a colocou no caminho da seleção brasileira.
Brasil x República Dominicana -- Mundial de Vôlei Feminino
- Data e hora: 31 de agosto, às 10h30 (de Brasília)
- Local: Bangkok, na Tailândia (TH)
- Transmissão: sportv2 (TV por assinatura)