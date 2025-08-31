Neymar publica foto da perna machucada e ironiza arbitragem: 'Podem virar longos 10 meses'

Revoltado com a arbitragem após o empate sem gols com o Fluminense na Vila Belmiro, Neymar foi às redes sociais se manifestar. O craque postou uma foto da sua perna com diversos machucados e reclamou da suposta falta de severidade na marcação dos juízes. Na sua avaliação, a falta que sofreu deveria ter rendido um cartão vermelho.

"Sei que não posso me irritar e tomar amarelo... mas toda vez é isso, por mais que seja sem intenção, também é vermelho!", escrever o santista em seu perfil no Instagram. "Minha irritação é que essas entradas podem virar longos 10 meses."

Na goleada sofrida diante do Vasco no MorumBis, Neymar recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpriu suspensão automaticamente na última rodada, na derrota para o Bahia. De volta ao time do Santos, neste domingo, passou o jogo com o Fluminense em branco. Não levou cartão, nem marcou gols. Porém, teve diversos arranhões na perna.

Não somente pelos golpes que sofreu, Neymar também ficou irritado com a arbitragem por outro motivo. No caso, com a anulação do gol de Tiquinho Soares no apagar das luzes.

"Mais uma vez, né? O VAR atrapalhou o bonito do futebol, são detalhes que, na minha opinião, eu mudaria essas regras. O pé é a nossa base, então não tinha que ser traçada a linha ali. Enfim, mas isso não sou eu que manda!", declarou o camisa 10, reforçando a frustração com a decisão.

RESPOSTA A ANCELOTTI

Com relação à sua condição física, Neymar afirmou que está bem fisicamente e contrariou o técnico Carlo Ancelotti, que não convocou o atacante santista na última segunda-feira alegando supostos problemas físicos. O treinador anunciou a lista para as últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

"Foi um edema que eu tive no adutor. Foi um incômodo, na verdade. Que não foi nada demais, tanto que eu joguei hoje. Não ia jogar contra o Bahia mesmo. Então, preferiram me poupar dos treinos pra poder recuperar", justificou o atacante. "Acho que fiquei fora por opção técnica mesmo, acho que não tem nada a ver de condição física. É a opinião do treinador e eu respeito. Já que estou de fora nos basta torcer pela nossa seleção para que eles possam fazer bons jogos."