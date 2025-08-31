Neymar nega lesão e diz que não convocação para Seleção foi "opção técnica"

Neymar esclareceu seu estado de saúde neste domingo após o empate sem gols com o Fluminense, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador voltou ao time após ser desfalque contra o Bahia e garantiu que não estava lesionado, como foi noticiado, ficando de fora da convocação da Seleção Brasileira.

"Foi um edema que eu tive no adutor, que não foi nada demais, tanto que joguei hoje. Preferiram me poupar dos treinos para eu poder me recuperar. Fiquei de fora [da convocação] por opção técnica mesmo, não tem nada a ver com condição física. Eu respeito a decisão do treinador. Já que estou de fora, me resta torcer para que façam bons jogos", disse Neymar em entrevista à TV Globo.

Neymar foi desfalque em alguns treinamentos e no jogo da última rodada, contra o Bahia. Por isso, acreditava-se que o camisa 10 não teria condições de atuar em alto nível pela Seleção Brasileira, mas ele fez questão de mostrar neste domingo que não possuía qualquer tipo de limitação.

Em entrevista coletiva, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, explicou por que Neymar não foi incluído na sua convocação.

"O Neymar teve um pequeno problema na última semana. Mas não precisamos testá-lo. Todo mundo o conhece. Ele precisa chegar em uma boa condição física para ajudar e fazer as coisas bem na Copa do Mundo", afirmou Ancelotti.

""Um critério muito importante para a comissão é o aspecto físico. Um jogador que joga na seleção tem que estar 100% fisicamente. Isso é muito importante para nós. A competência em qualquer posição existe. É muito grande. Se o jogador não estar 100% posso chamar outro, sem problemas", completou.

Apesar de reunir condições de jogo, Neymar teve uma atuação apagada contra o Fluminense, não conseguindo desequilibrar uma partida bastante equilibrada, mas que contou com um maior domínio do Santos no segundo tempo.