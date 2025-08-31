Neymar mostra foto da perna ferida após empate do Santos: "É toda vez isso"

Neymar não saiu muito satisfeito com o empate sem gols entre Santos e Fluminense, neste domingo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. O camisa 10 compartilhou em suas redes sociais uma foto da perna machucada, indicando que, apesar de não haver maldade, os contatos sofridos podem resultar em expulsão.

"Sei que não posso me irritar e tomar amarelo... mas toda vez isso, por mais que seja sem intenção também é vermelho! Minha irritação é que essas entradas podem virar logos 10 meses", escreveu Neymar, em uma postagem na sua conta oficial do Instagram.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Neymar, que voltou ao time após se recuperar de um problema físico não especificado, teve uma atuação apagada, com dificuldades para passar da forte marcação do Fluminense.

Além das faltas sofridas, o camisa 10 do Peixe também mostrou insatisfação pela a atuação do VAR, que foi providencial para anular os gols de sua equipe. Por duas vezes o Santos teve o gol marcado anulado pela arbitragem após revisão, um deles milimétrico, já no último minuto da partida.

Com o resultado, o Santos segue próximo da zona de rebaixamento, mas não possui chances matemáticas de entrar no grupo dos últimos quatro colocados pelo fato de o Vitória ter três vitórias a menos que o time alvinegro.

A equipe volta a entrar em campo somente no dia 14 de setembro, às 16h (de Brasília), contra o Atlético-MG, fora de casa, pelo Brasileirão.