Topo

Esporte

Neymar critica uso do VAR e cobra reação do Santos: 'Água está batendo na b****'

Santos

31/08/2025 18h43

Após o empate entre Santos e Fluminense, Neymar não poupou palavras ao falar sobre a anulação do gol de Tiquinho Soares, no fim da partida, por impedimento marcado pelo VAR. O atacante santista demonstrou insatisfação com a tecnologia e sugeriu mudanças nas regras relacionadas ao posicionamento do corpo na linha de impedimento.

"Mais uma vez, né? O VAR atrapalhou o bonito do futebol, são detalhes que, na minha opinião, eu mudaria essas regras. O pé é a nossa base, então não tinha que ser traçada a linha ali. Enfim, mas isso não sou eu que manda!", declarou o camisa 10, reforçando a frustração com a decisão.

Apesar da reclamação, Neymar avaliou positivamente a atuação do Santos, mesmo lamentando a falta de precisão no último passe. "Conseguimos fazer um bom jogo, acho que no primeiro e no segundo tempo também, criamos oportunidades, tínhamos que acertar o último passe. São detalhes que temos que acertar o mais rápido possível, porque a água já está batendo na bunda", disse o craque, destacando a necessidade de ajustes imediatos para a sequência da temporada.

O atacante também comentou sobre a rivalidade com Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, relembrando momentos intensos nos tempos em que atuaram juntos pelo Paris Saint-Germain e pela seleção brasileira. "Nossa rivalidade dentro de campo é tão grande que nos treinos no PSG, no treino da seleção, o Tite já separou uma briga minha e dele. Somos muito competitivos, queremos ganhar um do outro", afirmou.

Mesmo ressaltando a amizade com o defensor fora das quatro linhas, Neymar garantiu que a competitividade prevalece quando a bola rola. "Por mais que somos muito amigos fora de campo, quero sempre ganhar dele. E ele também!", completou o atacante, em tom bem-humorado.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 16h, quando enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Já o Fluminense recebe o Corinthians no sábado, às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Filipe Luís vê Fla superior em empate e cita arbitragem: 'Critério zero'

Transmissão ao vivo de Sport x Vasco pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Internacional x Fortaleza pelo Brasileirão: veja onde assistir

"Quando não dá pra ganhar, não podemos perder", diz Thiago Silva após empate do Fluminense

Herói improvável, goleiro Volpi celebra gol de pênalti em empate do Grêmio

Atlético-GO bate Amazonas em Goiânia e se afasta da zona de rebaixamento na Série B

Neymar critica uso do VAR e cobra reação do Santos: 'Água está batendo na b****'

Neymar reclama de regra e faz alerta ao Santos: 'Água batendo na bunda'

Torcida do Corinthians provoca Carlos Miguel e canta: 'Hugo Souza é seleção'

Neymar contraria Ancelotti e diz que não está na seleção por opção técnica

Barcelona joga mal e cede empate ao Rayo Vallecano no Espanhol