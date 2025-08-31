Neymar contraria Ancelotti e diz que não está na seleção por opção técnica
Após o empate sem gols diante do Fluminense, Neymar, do Santos, contrariou Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira.
Ao Premiere, o atacante afirmou que não foi convocado para a próxima Data Fifa por uma opção técnica do italiano. Depis de divulgar a lista, o treinador deixou claro que a questão de Neymar é meramente física.
Acho que fiquei de fora porque foi por opção técnica mesmo, acho que não tem nada a ver de condição física, né? Opinião do treinador, e eu respeito. Já que eu estou de fora, nos resta torcer paraa nossa seleção, para que eles possam fazer bons jogos Neymar
Neymar não está. Teve um pequeno problema na última semana. Neymar não precisamos testar. Todos conhecem Neymar. Toda a comissão, a seleção, os torcedores do Brasil. Neymar tem que chegar a uma boa condição física para ajudar a equipe nacional a fazer o melhor na Copa do Mundo Ancelotti