Neymar comenta rivalidade com Thiago Silva e critica VAR: "Mudaria essas regras"

Neymar não saiu muito satisfeito com o empate sem gols entre Santos e Fluminense, neste domingo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. O camisa 10 comentou a rivalidade travada com Thiago Silva ao longo do jogo e também sobre a atuação do VAR, que foi providencial para anular dois gols de sua equipe.

"Nossa rivalidade dentro de campo é tão grande que no treino da Seleção o Tite separou uma briga minha e dele. Queremos ganhar um do outro, por mais que sejamos muito amigos fora de campo", afirmou em entrevista à TV Globo.

"Ele sabe disso, por isso que quando acabou o jogo voltamos a ser amigos. É uma honra jogar com o Thiago, um extraclasse, muito bom reencontrá-lo", completou o ídolo do Santos.

Neymar também criticou a atuação do VAR no jogo deste domingo. Por duas vezes o Santos teve o gol marcado anulado pela arbitragem após revisão, um deles milimétrico, já no último minuto da partida.

"Mais uma vez o VAR atrapalhou o bonito do futebol. São detalhes que na minha opinião eu mudaria essas regras, porque o pé é a nossa base. Para mim, tinha que ser traçada ali a linha de impedimento, mas não sou eu que mando, só uma opinião", pontuou.

"Conseguimos fazer um bom jogo no segundo tempo, faltou acertar o último passe. Estamos com muito nervosismo em acertar. Detalhes que temos que melhorar o mais rápido possível", concluiu.