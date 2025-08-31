Mirassol goleia o Bahia e se aproxima do G4 do Brasileirão

Neste domingo, o Mirassol goleou o Bahia por 5 a 1, no Estádio Campos Maia, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. João Victor, Chico Costa, Lucas Ramon, Alesson e Cristian marcaram para garantir o triunfo, enquanto Rodrigo Nestor diminuiu para os visitantes.

Com o resultado, o surpreendente Mirassol chega aos 35 pontos ganhos e ocupa a sexta posição. Já o Bahia permanece com 36, em quarto lugar.

O Mirassol volta a campo no próximo sábado, após a data Fifa, quando visita o Grêmio, às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileiro. Já o Bahia enfrenta o Confiança nesta quarta-feira, às 21h30, no Batistão, pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste.

Os gols

O Mirassol inaugurou o marcador logo aos dois minutos. Reinaldo cobrou escanteio pelo lado esquerdo do ataque e o zagueiro João Victor apareceu atrás da defesa para concluir de dentro da pequena área.

Aos 21 minutos do primeiro tempo, o Mirassol ampliou. Chico da Costa recebeu cruzamento de Negueba pelo lado direito e deu uma voadora na bola para anotar o segundo gol do jogo.

O terceiro dos mandantes saiu aos 29 minutos, com Lucas Ramon. O lateral pegou rebote do goleiro Ronaldo no chute de Negueba e chutou rasteiro para ampliar.

Aos 13 minutos da etapa complementar, Alesson aumentou a vantagem para o Mirassol. O atacante aproveitou bate e rebate envolvendo o goleiro Ronaldo e finalizou sem marcação.

Cristian marcou mais um para os donos da casa aos 29 minutos. O atacante recebeu cruzamento de Carlos Eduardo pela direita e concluiu de dentro da área.

O Mirassol até marcou o sexto com Carlos Eduardo aos 41, mas o atacante estava em posição de impedimento. Aos 42 minutos, Rodrigo Nestor recebeu passe em profundidade de Jean Lucas e finalizou no ângulo do goleiro Walter, diminuindo para o Bahia.