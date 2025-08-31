Mirassol e Bahia duelam em confronto direto pela parte de cima da tabela do Brasileirão

Mirassol e Bahia se enfrentam neste domingo, às 18h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida opõe duas equipes que se consolidaram na briga por vaga na próxima edição da Libertadores.

O Mirassol é a grande surpresa da competição. Com 32 pontos, chega embalado pela vitória sobre o Fortaleza, fora de casa, por 1 a 0. O bom momento é resultado de um trabalho consistente, que alia intensidade, organização tática e aproveitamento dos jogos em casa. Em sua única partida contra o Bahia na Série A, no primeiro turno, o time paulista arrancou um empate por 1 a 1 em Salvador.

A equipe comandada por Rafael Guanaes não deve ter mudanças significativas em relação ao último compromisso. A principal dúvida está no meia Gabriel, que desfalcou o time diante do Fortaleza por lesão e passará por nova avaliação médica para saber se terá condições de jogo. Quem não poderá atuar é o volante Yago Felipe, impedido por questões contratuais de enfrentar o clube ao qual pertence.

O zagueiro João Victor ressaltou a importância da partida e a motivação de jogar em casa. "Ano passado foi difícil, e enfrentar o Bahia é sempre complicado. Jogar contra time do Rogério Ceni nunca é fácil. Mas agora, dentro de casa, o foco é buscar os três pontos para ficar mais perto do G-4. Estou até devendo um golzinho, o último foi no Paulista, e em casa a cobrança é grande."

Do lado baiano, a campanha também é sólida. O Bahia aparece com 36 pontos, já consolidado no pelotão de cima. O time vem de duas vitórias consecutivas: sobre o Santos, por 2 a 0, no Brasileirão, e diante do Fluminense, por 1 a 0, em duelo da Copa do Brasil no meio da semana. O desempenho mostra equilíbrio e competitividade, ainda que a sequência de jogos imponha a necessidade de preservação.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni deve avaliar a condição física do elenco após a partida desgastante contra o Fluminense. A única certeza é a ausência do atacante Ademir, suspenso pelo acúmulo de cartões. Mesmo assim, o treinador projeta um duelo de alto nível e valorizou o adversário.

"O Mirassol é um belíssimo time, não se apeguem a nomes. No futebol isso não vale mais nada, o que vale é motivação. Eles são muito bem treinados, têm talento e ainda o descanso de jogar só uma vez por semana", afirmou.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X BAHIA

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Negueba, Chico da Costa e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Cauly. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).