Messi passa em branco, Inter Miami cai para Seattle e é vice da Leagues Cup

O sonho do título da Leagues Cup para o Inter Miami chegou ao fim hoje. A equipe de Lionel Messi perdeu a final para o Seattle Sounders por 3 a 0, no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

Os gols da conquista foram marcados por Osaze De Rosario, Alex Roldan e Paul Rothrock. A Leagues Cup é uma competição que reúne clubes da MLS, dos Estados Unidos, e da Liga MX, principal divisão do futebol mexicano.

Atual campeão do torneio, o Inter Miami encerrou sua participação e agora volta as atenções para a MLS. A equipe retorna aos gramados no dia 13 de setembro (sábado), diante do Charlotte FC, no Bank of America Stadium.

O Seattle Sounders, por sua vez, conquistou a Leagues Cup pela primeira vez em sua história. O próximo compromisso do time também será no dia 13, contra o Los Angeles Galaxy, no Lumen Field.

O jogo

No duelo decisivo, o time da casa abriu o placar aos 25 minutos da primeira etapa, quando Osaze De Rosario aproveitou cruzamento pela direita e, livre de marcação, cabeceou para o fundo da rede.

O Inter Miami quase empatou logo aos quatro minutos do segundo tempo, em grande chance com Messi, que saiu cara a cara com o goleiro, mas mandou por cima.

Aos 39, o Seattle ampliou em cobrança de pênalti com Alex Roldan. Pouco depois, aos 44, Paul Rothrock fechou a conta e garantiu o título para a equipe.

Confusão após a partida

Depois do apito final, jogadores e membros das comissões técnicas protagonizaram uma briga generalizada no gramado do Lumen Field. Atletas das duas equipes trocaram empurrões enquanto alguns tentavam separar as partes.

Luiz Suárez cuspiu em um membro da comissão técnica adversária. O atacante uruguaio atuou durante os 90 minutos pelo Inter Miami.

Temperatures boiled over and punches were thrown after the final whistle in the Leagues Cup Final between Seattle and Inter Miami 😳



