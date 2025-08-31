Mesmo com dores, Djokovic arrasa alemão e encara Fritz nas quartas do US Open; Sabalenka avança

Mesmo aos trancos e barrancos, Novak Djokovic segue avançando na chave do US Open. Na noite deste domingo, o ex-número 1 do mundo arrasou o alemão Jan-Lennard Struff por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/2, em apenas 1h49min de confronto em Nova York. Nas quartas de final, o atual 7º do mundo enfrentará o local Taylor Fritz.

Com a vitória, o dono de quatro títulos do US Open se tornou o primeiro tenista a alcançar a fase de quartas de final nos quatro torneios de Grand Slam em nove temporadas diferentes. De quebra, ampliou seu recorde para 64 quartas de final de Major na carreira - o segundo da lista é o suíço Roger Federer, com 58.

Somente na competição americana, são 14 quartas no currículo, superando as 13 de Federer, Andre Agassi e Frank Parker. O recordista do US Open é Jimmy Connors, com 17.

Nas quartas de final, Djokovic vai enfrentar o americano Taylor Fritz. O tenista da casa, número quatro do mundo e atual vice-campeão do US Open, avançou ao eliminar o checo Tomas Machac, algoz do brasileiro João Fonseca na segunda rodada, por 6/4, 6/3 e 6/3. O sérvio tem amplo domínio sobre o americano no retrospecto direto: são 10 vitórias em 10 jogos.

Neste domingo, o ex-número 1 do mundo impôs forte domínio sobre Struff, que já foi o 21º do mundo, no set inicial. Ele faturou duas quebras em sequência e abriu 4/0. Após fechar a parcial, cedendo três games, recebeu atendimento médico em quadra por causa de um desconforto no pescoço e no ombro direito.

O segundo e terceiro sets repetiram roteiro semelhante. Mesmo longe de estar 100% fisicamente, o recordista de títulos de Grand Slam abriu vantagem cedo nas parciais e encaminhou as séries com relativa tranquilidade.

Os números da partida atestavam a superioridade do sérvio sobre o atual 144º do mundo. Djokovic disparou 12 aces, contra seis do alemão, e 33 bolas vencedoras, diante de 19 de Struff, que abusou dos erros não forçados: 32 a 20.

SABALENKA ATROPELOU ESPANHOLA E TAMBÉM ALCANÇOU AS QUARTAS DE FINAL

Número 1 do mundo, a belarussa Aryna Sabalenka também assegurou sua presença nas quartas de final sem sofrimento. Ela derrotou a espanhola Cristina Bucsa, 35ª do ranking, por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Sua próxima adversária sairá do duelo entre a casaque Elena Rybakina e a checa Marketa Vondrousova.

Mais cedo, a chave feminina conheceu seu primeiro duelo das quartas de final. Terá a local Jessica Pegula, atual vice-campeã, e a checa Barbora Krejcikova. Pegula eliminou a compatriota Ann Li por 6/1 e 6/2. Krejcikova despachou outra tenista da casa, Taylor Townsend, por 1/6, 7/6 (15/13) e 6/3.

BRASILEIRO FERNANDO ROMBOLI AVANÇOU NA CHAVE DE DUPLAS

Pela segunda rodada de duplas masculinas, Fernando Romboli e o australiano John-Patrick Smith superaram os indianos Vijay Sundar Prashanth e Anirudh Chandrasekar por 6/4 e 6/3. O resultado garante a parceria nas oitavas de final.

Em sua melhor temporada da carreira, Romboli conquistou o ATP 250 de Houston, foi vice-campeão do ATP 500 de Hamburgo e surpreendeu ao alcançar a semifinal do Masters 1000 de Indian Wells, em março deste ano.

Ainda neste domingo, Orlando Luz se despediu do torneio americano. Ele e o francês Albano Olivetti foram batidos pelo holandês Robin Haase e pelo alemão Constantin Frantzen por 6/7 (5/7), 7/6 (8/6) e 6/4.