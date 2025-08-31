Lucas Freitas explode contra arbitragem e tem "volta por cima" em vitória do Vasco

A vitória suada do Vasco por 3 a 2 sobre o Sport na Ilha do Retiro teve muitos personagens, mas nenhum viveu uma montanha-russa de emoções tão intensa quanto o zagueiro Lucas Freitas.

Apontado como vilão ao cometer um pênalti polêmico no primeiro tempo, o defensor não se calou e, na saída para o intervalo, externou toda a sua indignação com a arbitragem. A resposta, no entanto, veio em campo, com uma "volta por cima" que foi fundamental para o triunfo vascaíno.

O estopim da revolta foi o lance aos 21 minutos da primeira etapa, quando o árbitro marcou pênalti de Freitas em Matheus Alexandre. A penalidade, convertida por Lucas Lima, resultou no gol de empate do Sport. Na visão do zagueiro, a marcação foi equivocada e precipitada, e ele não poupou palavras para expressar sua frustração.

"Em um lance decisivo é preciso ter mais cuidado. Falei pra ele que não toquei no cara porque realmente não toquei," desabafou um Lucas Freitas visivelmente irritado. "Ele nem esperou o VAR ver. Ele já falou que foi pênalti. Prejudica não só o meu trabalho, mas o de toda a equipe."

O defensor concluiu com uma declaração que mostrou a dimensão de seu comprometimento e indignação: "Saio chateado porque isso aqui é minha vida, não estou de brincadeira."

A fala forte na saída para o vestiário poderia ter abalado o jogador, mas o que se viu no segundo tempo foi o oposto. Logo no primeiro minuto da etapa final, o mesmo Lucas Freitas, que fora vilanizado pela arbitragem, se transformou em protagonista positivo. Em uma jogada de ataque, ele dominou a bola na área, aplicou um belo chapéu no marcador e foi derrubado. Pênalti para o Vasco, convertido por Vegetti, que se tornaria o gol da vitória.