Topo

Esporte

Lucas Freitas explode contra arbitragem e tem "volta por cima" em vitória do Vasco

31/08/2025 23h26

A vitória suada do Vasco por 3 a 2 sobre o Sport na Ilha do Retiro teve muitos personagens, mas nenhum viveu uma montanha-russa de emoções tão intensa quanto o zagueiro Lucas Freitas.

Apontado como vilão ao cometer um pênalti polêmico no primeiro tempo, o defensor não se calou e, na saída para o intervalo, externou toda a sua indignação com a arbitragem. A resposta, no entanto, veio em campo, com uma "volta por cima" que foi fundamental para o triunfo vascaíno.

O estopim da revolta foi o lance aos 21 minutos da primeira etapa, quando o árbitro marcou pênalti de Freitas em Matheus Alexandre. A penalidade, convertida por Lucas Lima, resultou no gol de empate do Sport. Na visão do zagueiro, a marcação foi equivocada e precipitada, e ele não poupou palavras para expressar sua frustração.

"Em um lance decisivo é preciso ter mais cuidado. Falei pra ele que não toquei no cara porque realmente não toquei," desabafou um Lucas Freitas visivelmente irritado. "Ele nem esperou o VAR ver. Ele já falou que foi pênalti. Prejudica não só o meu trabalho, mas o de toda a equipe."

O defensor concluiu com uma declaração que mostrou a dimensão de seu comprometimento e indignação: "Saio chateado porque isso aqui é minha vida, não estou de brincadeira."

A fala forte na saída para o vestiário poderia ter abalado o jogador, mas o que se viu no segundo tempo foi o oposto. Logo no primeiro minuto da etapa final, o mesmo Lucas Freitas, que fora vilanizado pela arbitragem, se transformou em protagonista positivo. Em uma jogada de ataque, ele dominou a bola na área, aplicou um belo chapéu no marcador e foi derrubado. Pênalti para o Vasco, convertido por Vegetti, que se tornaria o gol da vitória.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Lucas Freitas explode contra arbitragem e tem "volta por cima" em vitória do Vasco

Palmeiras em modo ?arame liso?? Colunistas avaliam empate com Corinthians

Corinthians recusa oferta de R$ 190 mi da Roma por Yuri Aberto e prioriza manutenção do elenco

Messi passa em branco, Inter Miami cai para Seattle e é vice da Leagues Cup

Vasco ganha do lanterna Sport e deixa o Z4 do Campeonato Brasileiro

Basquete: Brasil derrota Argentina na final e é campeão da AmeriCup

Internacional alivia pressão sobre Roger Machado e vence o Fortaleza no Beira-Rio

Coutinho marca, Vasco se segura no fim e vence Sport na Ilha do Retiro

Empate do Flamengo foi pior que o do Palmeiras? Colunistas analisam

Corinthians e HyperaPharma conversam para renovar naming rights da Arena

Mesmo com dores, Djokovic arrasa alemão e encara Fritz nas quartas do US Open; Sabalenka avança