Liverpool x Arsenal: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Inglês
Neste domingo, o Campeonato Inglês terá o clássico entre Liverpool e Arsenal. O duelo, válido pela terceira rodada, está marcado para acontecer às 12h30 (de Brasília), em Anfield.
Onde assistir Liverpool x Arsenal ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.
Posições na tabela
Liverpool - 6 pontos em 2 jogos - 3º lugar
Arsenal - 6 pontos em 2 jogos - 1º lugar
Prováveis escalações
Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Van Dijk, Konaté e Kerkez; Jones, Gravenberch e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitiké
Técnico: Arne Slot
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice e Odegaard; Madueke, Saka e Gyokeres
Técnico: Mikel Arteta
Arbitragem
Chris Kavanagh será o árbitro do confronto, com Daniel Cook e Wade Smith como assistentes. Michael Salisbury comandará o VAR.