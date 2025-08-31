Liverpool x Arsenal: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Inglês

Topo

Neste domingo, o Campeonato Inglês terá o clássico entre Liverpool e Arsenal. O duelo, válido pela terceira rodada, está marcado para acontecer às 12h30 (de Brasília), em Anfield.

Onde assistir Liverpool x Arsenal ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.

Posições na tabela

Liverpool - 6 pontos em 2 jogos - 3º lugar

Arsenal - 6 pontos em 2 jogos - 1º lugar

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Van Dijk, Konaté e Kerkez; Jones, Gravenberch e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitiké

Técnico: Arne Slot

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice e Odegaard; Madueke, Saka e Gyokeres

Técnico: Mikel Arteta

Arbitragem

Chris Kavanagh será o árbitro do confronto, com Daniel Cook e Wade Smith como assistentes. Michael Salisbury comandará o VAR.

