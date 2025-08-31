Topo

Liverpool vence Arsenal com golaço de falta e vira líder isolado do Inglês

Szoboszlai comemora gol marcado pelo Liverpool contra o o Arsenal, pelo Campeonato Inglês - DARREN STAPLES / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL

31/08/2025 14h28

O Liverpool venceu o Arsenal por 1 a 0 neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Inglês. O confronto aconteceu no Anfield, casa dos Reds.

O gol do duelo foi marcado por Szoboszlai. Com a vitória, o Liverpool voltou a vencer o Arsenal na Premier League após seis jogos e atingiu a liderança do torneio, com nove pontos. Os Gunners se mantiveram com seis pontos.

As equipes voltam a campo na próxima semana: o Arsenal recebe o Nottingham Forest no sábado, às 08h30 (de Brasília), e o Liverpool visita o Burnley no dia seguinte, às 10h.

Arsenal cria única chance do 1º tempo

A melhor oportunidade de gol criada nos 45 minutos iniciais aconteceu com Madueke. O atacante finalizou forte e obrigou Alisson a fazer grande defesa. A chance, aos 21 minutos, foi a única da primeira etapa.

Mac Allister ainda tentou finalização contra Raya, mas foi travado em cima da hora. O meio-campista aproveitou a oportunidade após saída errada de bola do goleiro, que entregou a jogada para o Liverpool. Na hora do chute, o volante acabou parando no zagueiro Gabriel Magalhães.

Szoboszlai resolve com golaço de falta

O lateral-direito dos Reds, aos 38 minutos do segundo tempo, cobrou falta de muito longe e concretizou a vitória. O camisa 8 finalizou na "bocheca" esquerda do gol de Raya, que não teve tempo de alcançar a bola.

O confronto foi equilibrado, somado às poucas finalizações no jogo. Na reta final, o Liverpool quase ampliou, enquanto um cruzamento do Arsenal atingiu o braço de Szoboszlai, que ficou próximo de "entregar" pênalti para o rival.

