Laura exalta fase do levantamento de peso: 'Medalha do Brasil vai vir'

Finalista em Paris-2024, Laura Amaro enaltece o momento do levantamento de peso brasileiro e acredita que é questão de tempo para o país conquistar a primeira medalha olímpica na modalidade.

O Brasil vem de resultados expressivos no esporte. Taiane Justino e Matheus Pessanha, por exemplo, conquistaram, ao todo, seis medalhas no Mundial sub-20 do ano passado. Isanelly Cristina, com apenas 14 anos, foi campeã e recordista mundial sub-17.

Em julho, a delegação verde e amarela foi ao pódio 15 vezes no Pan do levantamento de peso, em Cali, na Colômbia, carimbando a melhor participação do país na história do torneio.

Em Paris, eu senti que dá para pegar uma medalha olímpica. Não é mais aquela coisa inatingível, sabe? Vi que dá e que quanto mais nos organizarmos, vamos chegar nessa medalha. Ela está perto. Seja com o [Matheus] Pessanha, com a Isanelli, com a Amanda Schott, comigo. Vai ser com alguém! O levantamento de peso merece essa medalha olímpica e vai sair Laura Amaro

"Percebo que a modalidade vem amadurecendo, as medalhas estão acontecendo, as categorias de base estão 'virando' e estão vindo atletas muito fortes. Adoro aprender tanto com os mais novos quanto com os mais velhos. A tranquilidade do Matheus é uma coisa que cativa muito. É bom aprender com a juventude que está vindo tão bem", completou.

Laura Amaro, do Brasil, durante o levantamento de peso nas Olimpíadas de Paris Imagem: REUTERS/Amanda Perobelli

Laura conquistou três medalhas no Pan, na categoria até 77kg feminino — prata no arranco, com 110kg, bronze no arremesso, com 136kg, e no total, com 246kg. Ela conta que o ciclo até Los Angeles vai ser moldado ano a ano, de acordo com as categorias que vão estar nos Jogos.

A próxima competição no calendário é o Mundial, que vai ser realizado entre 2 e 11 de outubro, em Forde, na Noruega. "Neste ano eu abri mão do Sul-Americano, que vai ser no mês que vem. É um ano que estou focando muito em cuidar do corpo e a questão é justamente essa: potencializar os resultados. Estou treinando muito bem para o Mundial. Fiz um bom resultado no Pan-Americano, baixei a categoria agora e vamos ver como é que vai ser", disse.

Até a temporada passada, Laura estava na categoria até 81kg. Na virada para o início do novo ciclo olímpico, ela adotou outra estratégia: "No começo do ano saíram os índices e as competições seriam necessárias. Como eu ia tirar umas férias e o meu peso estava muito próximo da categoria de baixo, nosso plano foi traçar uma estratégia para abaixar o peso, e acabou que fiz todos os índices na categoria de baixo. É uma categoria que encaixa bem, só que não sabemos se ela vai estar em Los Angeles. Estamos esperando a resposta do COI [Comitê Olímpico Internacional], mas a ideia foi essa".

Matheus Pessanha bateu recorde mundial no levantamento de peso Imagem: Reprodução/Instagram ifwnet

A atleta participou do Esporte CRIA, evento promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e que reuniu cerca de 1000 alunos de escolas da rede estadual na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. O intuito foi apresentar diversas possibilidades profissionais ligadas ao mercado esportivo para além da vida de atleta.