Laquintana, do Bragantino, é convocado para seleção uruguaia
O Red Bull Bragantino informou neste domingo que o atacante Ignacio Laquintana foi convocado para a seleção uruguaia. Ele vai defender o país nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
O que disse o Bragantino
"Nacho é convocado para a Celeste! O uruguaio camisa 33 do Braga foi chamado para defender a seleção uruguaia nesta data FIFA!", destacou o clube paulista nas redes sociais.
Contra quem o Uruguai joga
Os uruguaios terão os seguintes compromissos;
- 04/09 - Uruguai x Peru - estádio Centenário (em Montevidéu-URU)
- 09/09 - Chile x Uruguai - estádio Nacional (em Santiago-CHI).
Números de Laquintana
Ignacio Laquintana soma 24 partidas pelo Red Bull Bragantino na temporada 2025. Ele marcou 4 gols e fez 5 assistências.