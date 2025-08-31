Topo

Esporte

Laquintana, do Bragantino, é convocado para seleção uruguaia

31/08/2025 13h24

O Red Bull Bragantino informou neste domingo que o atacante Ignacio Laquintana foi convocado para a seleção uruguaia. Ele vai defender o país nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O que disse o Bragantino

"Nacho é convocado para a Celeste! O uruguaio camisa 33 do Braga foi chamado para defender a seleção uruguaia nesta data FIFA!", destacou o clube paulista nas redes sociais.

Contra quem o Uruguai joga

Os uruguaios terão os seguintes compromissos;

  • 04/09 - Uruguai x Peru - estádio Centenário (em Montevidéu-URU)

  • 09/09 - Chile x Uruguai - estádio Nacional  (em Santiago-CHI).

Números de Laquintana

Ignacio Laquintana soma 24 partidas pelo Red Bull Bragantino na temporada 2025. Ele marcou 4 gols e fez 5 assistências.

