Kaiki, do Cruzeiro, lidera ranking de desarmes entre laterais no Brasileirão

Kaiki, lateral esquerdo de apenas 22 anos, vem se consolidando como um dos jogadores mais regulares do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro 2025. Segundo dados da SofaScore, ele soma 59 desarmes em 20 jogos, marca que o coloca como o lateral com maior número de recuperações na competição.

Segurança defensiva

Além dos desarmes, os números reforçam a consistência defensiva do jovem. Kaiki venceu 133 duelos, registrou 28 interceptações e não cometeu nenhum erro defensivo grave, estatísticas que mostram sua solidez no setor.

Atuação de destaque contra o São Paulo

No último sábado, ele voltou a ser peça importante na vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o São Paulo, resultado que reforça a boa campanha da equipe mineira na elite do futebol brasileiro.

Participação ofensiva

Kaiki também tem contribuído no campo de ataque:

?? 20 jogos

?? 3 assistências

? 4 grandes chances criadas

? 16 passes decisivos

Cruzeiro: grande campanha

O Cruzeiro está entre os melhores do Brasileirão 2025. A vitória sobre o São Paulo levou o time celeste a 44 pontos, terminando o sábado atrás apenas do líder Flamengo - clube aguarda o complemento da rodada deste domingo.