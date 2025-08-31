Jogo do Palmeiras (31) hoje pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, de São Paulo

O Palmeiras encara o Corinthians hoje, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras segue de olho na liderança do Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira superou o Sport por 3 a 0, no Allianz Parque, no último compromisso pelo nacional.

Reencontro dos times após a Copa do Brasil. O Corinthians levou a melhor ao eliminar o alviverde com 3 a 0 no placar agregado das oitavas de final do mata-mata.

Corinthians voltou a vencer na rodada anterior. Na visita ao Vasco em São Januário, a equipe comandada por Dorival Júnior venceu por 3 a 2, em São Januário.

Corinthians x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro