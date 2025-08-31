Topo

Esporte

Jogo deste domingo marca o sétimo Corinthians e Palmeiras de 2025; relembre jogos

31/08/2025 05h30

O ano de 2025 foi recheado de Derbys entre Corinthians e Palmeiras. Adversários neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, as equipes se enfrentarão pela sétima vez na temporada, a segunda na história com mais confrontos entre o Timão e o Verdão.

A temporada com mais Derbys Paulistas foi a de 1999. Naquele ano, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram oito vezes, em jogos válidos por Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista e Copa Libertadores. Quem se saiu melhor foi o Alviverde, que conquistou quatro vitórias contra três do Alvinegro.

Em 2025, o retrospecto é mais favorável ao Timão. Até aqui, o Corinthians se saiu melhor nos seis jogos contra o Palmeiras. A Gazeta Esportiva relembrou como foram as partidas entre os times nesta temporada. Veja abaixo:

Cesar Greco / Palmeiras

Campeonato Paulista

O Campeonato Paulista de 2025 reservou três grandes Derbys entre Corinthians e Palmeiras. Na primeira fase, empate em 1 a 1 no Allianz Parque, com um gosto amargo para o Alviverde, que viu Hugo Souza defender um pênalti de Estêvão já nos acréscimos.

Se o primeiro jogo entre os times já foi emocionante, o destino quis que o Derby fosse parar na final da competição. Na ida, dentro do Allianz Parque, triunfo do Corinthians por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto. A volta, realizada na Neo Química Arena, terminou empatada sem gols, coroando o título do Alvinegro sobre o maior rival. No segundo tempo daquela partida, Hugo Souza voltou a aparecer defendo um pênalti de Raphael Veiga.

Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Campeonato Brasileiro

Após a final do Paulistão, Corinthians e Palmeiras voltaram a se encontrar após quase três semanas depois, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Desta vez, quem se saiu melhor foi o Verdão, que venceu por 2 a 0 com gols de Piquerez e Emi Martínez. A partida foi realizada na Arena Barueri.

Cesar Greco / Palmeiras

Copa do Brasil

Por fim, 2025 reservou o primeiro Derby da história da Copa do Brasil. Com duas vitórias do Corinthians, em Itaquera e na Barra Funda, o Timão se classificou com autoridade em cima do Palmeiras, eliminado nas oitavas de final da competição.

Na ida, desta vez na Neo Química Arena, vitória do Timão por 1 a 0, com gol de Memphis Depay. Depois, na volta, novo triunfo do Corinthians, agora por 2 a 0, com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique.

Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Veja todos os jogos entre Corinthians e Palmeiras em 2025:

26/02/2025 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians - Paulistão

16/03/2025 - Palmeiras 0 x 1 Corinthians - Paulistão

27/03/2025 - Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Paulistão

12/04/2025 - Palmeiras 2 x 0 Corinthians - Brasileirão

30/07/2025 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras - Copa do Brasil

06/08/2025 - Palmeiras 0 x 2 Corinthians - Copa do Brasil

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Palmeiras põe à prova força como visitante para tentar arrancar primeira vitória na Neo Química Arena após três anos

Crespo brinca sobre 'previsão' de Ceni e exalta evolução de Rodriguinho: "Está confirmando as verdades"

Santos reencontra três rostos conhecidos contra o Fluminense; confira

Corinthians pode alcançar feito inédito no século XXI contra o Palmeiras; veja

Perto dos 40 anos, Yamaguchi Falcão se inspira em lenda do boxe e mira título mundial

Vasco tenta virar a chave diante do Sport na Ilha do Retiro

Jogo deste domingo marca o sétimo Corinthians e Palmeiras de 2025; relembre jogos

Onde vai passar Brasil x República Dominicana no Mundial de Vôlei? Como assistir

Ancelotti vira o popstar de uma seleção em paz e com ambiente de testes

Corinthians mira ano (quase) perfeito contra rival e testa embalo no Dérbi

Ataque de Abel amarga jejum de 8 jogos no Dérbi e aposta em embalo de dupla