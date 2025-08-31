Jogo deste domingo marca o sétimo Corinthians e Palmeiras de 2025; relembre jogos

O ano de 2025 foi recheado de Derbys entre Corinthians e Palmeiras. Adversários neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, as equipes se enfrentarão pela sétima vez na temporada, a segunda na história com mais confrontos entre o Timão e o Verdão.

A temporada com mais Derbys Paulistas foi a de 1999. Naquele ano, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram oito vezes, em jogos válidos por Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista e Copa Libertadores. Quem se saiu melhor foi o Alviverde, que conquistou quatro vitórias contra três do Alvinegro.

Em 2025, o retrospecto é mais favorável ao Timão. Até aqui, o Corinthians se saiu melhor nos seis jogos contra o Palmeiras. A Gazeta Esportiva relembrou como foram as partidas entre os times nesta temporada. Veja abaixo:

Campeonato Paulista

O Campeonato Paulista de 2025 reservou três grandes Derbys entre Corinthians e Palmeiras. Na primeira fase, empate em 1 a 1 no Allianz Parque, com um gosto amargo para o Alviverde, que viu Hugo Souza defender um pênalti de Estêvão já nos acréscimos.

Se o primeiro jogo entre os times já foi emocionante, o destino quis que o Derby fosse parar na final da competição. Na ida, dentro do Allianz Parque, triunfo do Corinthians por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto. A volta, realizada na Neo Química Arena, terminou empatada sem gols, coroando o título do Alvinegro sobre o maior rival. No segundo tempo daquela partida, Hugo Souza voltou a aparecer defendo um pênalti de Raphael Veiga.

Campeonato Brasileiro

Após a final do Paulistão, Corinthians e Palmeiras voltaram a se encontrar após quase três semanas depois, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Desta vez, quem se saiu melhor foi o Verdão, que venceu por 2 a 0 com gols de Piquerez e Emi Martínez. A partida foi realizada na Arena Barueri.

Copa do Brasil

Por fim, 2025 reservou o primeiro Derby da história da Copa do Brasil. Com duas vitórias do Corinthians, em Itaquera e na Barra Funda, o Timão se classificou com autoridade em cima do Palmeiras, eliminado nas oitavas de final da competição.

Na ida, desta vez na Neo Química Arena, vitória do Timão por 1 a 0, com gol de Memphis Depay. Depois, na volta, novo triunfo do Corinthians, agora por 2 a 0, com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique.

Veja todos os jogos entre Corinthians e Palmeiras em 2025:

26/02/2025 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians - Paulistão



16/03/2025 - Palmeiras 0 x 1 Corinthians - Paulistão



27/03/2025 - Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Paulistão



12/04/2025 - Palmeiras 2 x 0 Corinthians - Brasileirão



30/07/2025 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras - Copa do Brasil



06/08/2025 - Palmeiras 0 x 2 Corinthians - Copa do Brasil