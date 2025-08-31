Jandrei brilha com sete defesas e garante vitória do Juventude

O Juventude derrotou neste sábado o Ceará por 1 a 0, fora de casa, em um resultado construído a partir da atuação segura de Jandrei. O goleiro foi o destaque absoluto do duelo válido pelo Brasileirão 2025: foram sete defesas no total, quatro delas em finalizações dentro da área, assegurando os três pontos em um jogo de pressão do mandante.

? Jandrei no jogo (fonte: SofaScore)

? 7 defesas no total

? 4 defesas em chutes dentro da área

? 0 gols sofridos

? Destaque da vitória por 1 a 0 como visitante

Busca pela regularidade

Com 32 anos e passagem pelo São Paulo, Jandrei soma quatro partidas pelo Juventude e já coleciona duas vitórias. Até aqui, sofreu gols nos duelos contra o Vitória (empate por 2 a 2) e Botafogo (derrota por 2 a 1), mas saiu ileso das partidas contra Vasco e Ceará.

De criticado a decisivo

Após sair do São Paulo sob críticas, o goleiro encontra em Caxias do Sul uma oportunidade de virada. A atuação contra o Ceará traz confiança ao arqueiro experiente por ter impactado diretamente no placar.

Peso do resultado

Em um Brasileirão equilibrado, pontos fora de casa tendem a pesar na tabela. O Juventude chegou a 21 pontos na competição e terminou o sábado fora da zona de rebaixamento, empurrando o Vasco para a zona perigosa.