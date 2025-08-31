Internacional volta a vencer e afunda o Fortaleza no Z4 do Brasileirão
O Internacional venceu o Fortaleza por 2 a 1, neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Os gols da equipe gaúcha foram marcados por Alan Patrick e Vitinho, enquanto Lucca Prior anotou a favor dos cearenses.
Com o resultado, o Colorado quebrou a sequência de quatro jogos sem vitória e voltou a triunfar na temporada, chegando à décima colocação do Brasileirão, com 27 pontos. Já o Leão do Pici sofreu a quarta derrota seguida no Brasileirão e segue na vice-lanterna, com apenas 15 pontos. Para piorar, o time de Renato Paiva ainda viu Juventude e Vitória, adversários diretos na tabela, vencerem na rodada.
Agora, o calendário do futebol brasileiro será paralisado para a data Fifa. As duas equipes, dessa forma, voltarão a campo apenas na metade do mês de setembro, pela 23ª rodada do Brasileirão.
O Internacional volta aos gramados no próximo dia 13 de setembro (um sábado), contra o Palmeiras. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. No mesmo dia, só que às 16h, o Fortaleza encara o Vitória, na Arena Castelão.
Veja como foi Internacional x Fortaleza
A primeira oportunidade do jogo surgiu aos dez minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Alan Patrick, Juninho subiu entre os defensores e cabeceou à queima-roupa do goleiro Helton Leite, que fez um milagre para evitar o gol do Internacional.
Já aos 11 minutos, Brítez derrubou Carbonero na área e o árbitro João Vitor Gobi assinalou pênalti para o Colorado. Alan Patrick foi para a cobrança e finalizou no canto direito de Helton Leite, que pulou para o outro lado.
A resposta do Fortaleza veio aos 30 minutos. Breno Lopes acionou Bruno Pacheco, que avançou até a linha de fundo e cruzou na segunda trave. Bem posicionado, Lucca Prior subiu de cabeça e mandou para o fundo das redes.
Com apenas cinco minutos da etapa complementar, o Colorado voltou a ficar na frente do placar. Alan Patrick recebeu na área, demorou para chutar e foi desarmado. Porém, Vitinho aproveitou a sobra e chutou para o gol.
FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL 2 X 1 FORTALEZA
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Data: 31 de agosto de 2025, domingo
Horário: às 20h30 (de Brasília)
Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões amarelos: Bernabéi (Internacional); Mancuso (Fortaleza)
GOLS: Alan Patrick, aos 23' do 1ºT, Vitinho, aos 5' do 2ºT (Internacional); Lucca Prior, aos 30' do 1ºT (Fortaleza)
INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi; Thiago Maia (Luis Otávio) e Alan Rodríguez; Alan Patrick (Bruno Henrique), Carbonero (Gustavo Prado), Ricardo Mathias (Enner Valencia) e Vitinho (Óscar Romero).
Técnico: Roger Machado.
FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (Pablo Roberto), Matheus Pereira (Pierre) e Pochettino (Allanzinho); Lucca Prior, Breno Lopes e Lucero (Bareiro).
Técnico: Renato Paiva.