Topo

Esporte

Internacional volta a vencer e afunda o Fortaleza no Z4 do Brasileirão

Alan Patrick comemora gol marcado pelo Internacional contra o Fortaleza em jogo pelo Brasileirão - Maxi Franzoi/AGIF
Alan Patrick comemora gol marcado pelo Internacional contra o Fortaleza em jogo pelo Brasileirão Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

31/08/2025 22h27

O Internacional venceu o Fortaleza por 2 a 1, neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Os gols da equipe gaúcha foram marcados por Alan Patrick e Vitinho, enquanto Lucca Prior anotou a favor dos cearenses.

Com o resultado, o Colorado quebrou a sequência de quatro jogos sem vitória e voltou a triunfar na temporada, chegando à décima colocação do Brasileirão, com 27 pontos. Já o Leão do Pici sofreu a quarta derrota seguida no Brasileirão e segue na vice-lanterna, com apenas 15 pontos. Para piorar, o time de Renato Paiva ainda viu Juventude e Vitória, adversários diretos na tabela, vencerem na rodada.

Relacionadas

Palmeiras domina Corinthians, mas faz gol contra e Dérbi fica no empate

Santos tem gol anulado no fim e empata com Fluminense na estreia de Vojvoda

Goleiro faz de pênalti, Grêmio arranca empate e frustra festa do Flamengo

Agora, o calendário do futebol brasileiro será paralisado para a data Fifa. As duas equipes, dessa forma, voltarão a campo apenas na metade do mês de setembro, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O Internacional volta aos gramados no próximo dia 13 de setembro (um sábado), contra o Palmeiras. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. No mesmo dia, só que às 16h, o Fortaleza encara o Vitória, na Arena Castelão.

Veja como foi Internacional x Fortaleza

A primeira oportunidade do jogo surgiu aos dez minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Alan Patrick, Juninho subiu entre os defensores e cabeceou à queima-roupa do goleiro Helton Leite, que fez um milagre para evitar o gol do Internacional.

Já aos 11 minutos, Brítez derrubou Carbonero na área e o árbitro João Vitor Gobi assinalou pênalti para o Colorado. Alan Patrick foi para a cobrança e finalizou no canto direito de Helton Leite, que pulou para o outro lado.

A resposta do Fortaleza veio aos 30 minutos. Breno Lopes acionou Bruno Pacheco, que avançou até a linha de fundo e cruzou na segunda trave. Bem posicionado, Lucca Prior subiu de cabeça e mandou para o fundo das redes.

Com apenas cinco minutos da etapa complementar, o Colorado voltou a ficar na frente do placar. Alan Patrick recebeu na área, demorou para chutar e foi desarmado. Porém, Vitinho aproveitou a sobra e chutou para o gol.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 1 FORTALEZA

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 31 de agosto de 2025, domingo

Horário: às 20h30 (de Brasília)

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Bernabéi (Internacional); Mancuso (Fortaleza)

GOLS: Alan Patrick, aos 23' do 1ºT, Vitinho, aos 5' do 2ºT (Internacional); Lucca Prior, aos 30' do 1ºT (Fortaleza)

INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi; Thiago Maia (Luis Otávio) e Alan Rodríguez; Alan Patrick (Bruno Henrique), Carbonero (Gustavo Prado), Ricardo Mathias (Enner Valencia) e Vitinho (Óscar Romero).

Técnico: Roger Machado.

FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (Pablo Roberto), Matheus Pereira (Pierre) e Pochettino (Allanzinho); Lucca Prior, Breno Lopes e Lucero (Bareiro).

Técnico: Renato Paiva.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Seleção masculina de basquete derrota Argentina e se sagra campeã da Americup

Internacional alivia pressão sobre Roger Machado e vence o Fortaleza no Beira-Rio

Coutinho marca, Vasco se segura no fim e vence Sport na Ilha do Retiro

Empate do Flamengo foi pior que o do Palmeiras? Colunistas analisam

Corinthians e HyperaPharma conversam para renovar naming rights da Arena

Mesmo com dores, Djokovic arrasa alemão e encara Fritz nas quartas do US Open; Sabalenka avança

Corinthians recebe proposta de clube italiano, mas não tem intenção de negociar Yuri Alberto

Abel explica baixa rotatividade no Palmeiras e admite decepção: 'Sentimento de derrota'

Dorival se conforma com falta de reforços no Corinthians: 'Tenho que aprender a conviver'

Internacional volta a vencer e afunda o Fortaleza no Z4 do Brasileirão

Dorival cita desgaste em "semana pesada" e vê pontos positivos em empate do Corinthians