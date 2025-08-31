Internacional e Fortaleza duelam por recuperação após derrotas no Brasileirão

Vindo de derrotas seguidas, Internacional e Fortaleza voltam a campo neste domingo, às 20h30, quando duelam no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tradicionalmente forte em casa, o time gaúcho conta com apoio de sua torcida e pega um adversário que ainda não venceu como visitante.

O Inter pegou dois dos líderes da competição e não se saiu bem: perdeu para Cruzeiro, por 3 a 1, em casa, e Flamengo, por 2 a 1, fora. Mesmo em casa, onde costuma conquistar boas sequência, não vence há três jogos, sendo um empate e duas derrotas. Com 24 pontos, está mais perto da zona de rebaixamento do que do G-6.

O técnico Roger Machado terá o retorno do volante Thiago Maia, considerado homem de confiança, que cumpriu suspensão e entra no lugar de Richard. Borré, expulso no último jogo, é ausência certa. O novato Ricardo Mathias será titular, embora Enner Valencia e Vitinho sejam opções.

A dúvida fica por conta de Bruno Tabata, que teve um incômodo muscular e será acompanhado pelo departamento médico até momentos antes do jogo. Caso não tenha condições, Carbonero deve ganhar uma chance. Outras possibilidades seriam a entrada de um volante, como Bruno Henrique, ou até um atacante, como Valência.

Apesar de reconhecer o mau momento, Roger Machado destacou que ainda acredita no potencial do elenco. "Eu não desisto das minhas empreitadas tão cedo. Claro que o trabalho está sempre constantemente sendo avaliado. São muitos jogos em que não rendemos e não vencemos. Mas penso que os atletas ainda acreditam no meu trabalho."

O Fortaleza vive situação ainda mais delicada porque começou a rodada como 19º e penúltimo colocado com 15 pontos. Já são cinco jogos sem vencer, sendo um empate e quatro derrotas, três delas seguidas: Botafogo (5 a 0), Fluminense (2 a 1) e Mirassol (1 a 0). Como visitante no Brasileirão, soma quatro empates e cinco derrotas.

O técnico Renato Paiva terá um desfalque importante para montar a escalação. Isso porque Marinho levou o terceiro cartão amarelo e é ausência certa. O zagueiro Gustavo Mancha, vendido ao Olympiacos, é outra baixa entre os titulares.

Por outro lado, o zagueiro Britez e o atacante Breno Lopes voltam de suspensão. Kervin Andrade também voltaria após suspensão, mas o meia foi vendido para o Maccabi Tel Aviv, de Israel. O zagueiro Kuscevic e o atacante Moisés, que se recuperam de lesão, podem aparecer entre os relacionados.

Renato Paiva citou a complexidade de mudar o time com o campeonato em andamento. "Era importante mudar algumas coisas, não só em termos de forma de jogar, mas em jogadores que sirvam à minha forma de jogar. E estamos mudando com o campeonato em andamento, este é o problema. Temos convicção em sair desta situação, pois faltam muitos jogos."

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL X FORTALEZA

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata (Carbonero), Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

FORTALEZA - Helton Leite; Eros Mancuso, Gastón Ávila, Britez e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Lucas Sasha, Lucas Prior, Pablo e Breno Lopes; Lucero. Técnico: Renato Paiva.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).