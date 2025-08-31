Inter de Milão x Udinese: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Italiano
A Internazionale terá pela frente a Udinese, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. O confronto será às 15h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza.
Onde assistir Inter de Milão x Udinese ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.
Posições na tabela
Internazionale - 3 pontos em 1 jogo - 1º lugar
Udinese - 1 ponto em 1 jogo - 12º lugar
Prováveis escalações
Internazionale: Sommer, Pavard, Acerbi e Bastoni; Dunfries, Barella, Calhanoglu, Sucic e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez
Técnico: Cristian Chiviu
Udinese: Sava, Palma, Kristensen, Solet e Ehizibue; Atta, Karlstrom e Lovric; Kamara, Davis e Bravo
Técnico: Kosta Runjaic
Arbitragem
Mateo Marchetti será o árbitro do confronto.