Inter de Milão x Udinese: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Italiano

31/08/2025 08h00

A Internazionale terá pela frente a Udinese, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. O confronto será às 15h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza.

Onde assistir Inter de Milão x Udinese ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.

Posições na tabela

Internazionale - 3 pontos em 1 jogo - 1º lugar

Udinese - 1 ponto em 1 jogo - 12º lugar

Prováveis escalações

Internazionale: Sommer, Pavard, Acerbi e Bastoni; Dunfries, Barella, Calhanoglu, Sucic e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez

Técnico: Cristian Chiviu

Udinese: Sava, Palma, Kristensen, Solet e Ehizibue; Atta, Karlstrom e Lovric; Kamara, Davis e Bravo

Técnico: Kosta Runjaic

Arbitragem

Mateo Marchetti será o árbitro do confronto.

