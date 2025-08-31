Hugo Souza valoriza empenho do Corinthians no Derby e comenta retorno de Carlos Miguel à Arena

O Corinthians foi valente e buscou o empate em 1 a 1 contra o Palmeiras no sétimo e último Derby de 2025, disputado neste domingo, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos personagens principais do clássico, o goleiro Hugo Souza valorizou o empenho do elenco mesmo em meio aos desfalques.

O Corinthians entrou no Derby sem o centroavante Yuri Alberto, o lateral direito Matheuzinho e os meias Carrillo e José Martínez, todos lesionados. Matheus Bidu também foi baixa, já que estava suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

"Motivação é sempre a mesma. Para entrar num Derby, a motivação está sempre ali em cima. A equipe está toda de parabéns. A gente vem de dois jogos muito pesados, estamos sem jogadores importantes na nossa equipe. Conseguimos nos portar bem mesmo com essas ausências, conseguimos fazer um grande jogo. Queríamos muito a vitória, claro, mas acredito que fizemos o nosso melhor e vamos conseguir as vitórias que precisamos daqui para frente", disse em entrevista à Cazé TV.

O goleiro Carlos Miguel voltou à Neo Química Arena, mas dessa vez com a camisa do Palmeiras. Ele foi bastante hostilizado e xingado pela torcida, sobretudo durante o aquecimento. Hugo Souza, que chegou ao Corinthians justamente pela ida do arqueiro rival à Europa, comentou o reencontro do amigo com a Fiel Torcida.

"É normal o que aconteceu, mas faz parte. Desejo toda sorte para o Carlos Miguel. Além de um companheiro, é um amigo também. Espero que ele vá muito bem e possa desempenhar a carreira dele da melhor forma possível", afirmou Hugo Souza.

Agora, o calendário do futebol brasileiro será paralisado para a data Fifa. O Corinthians, portanto, só retornará aos gramados em meados da metade do mês de setembro. Hugo será desfalque para o time durante o período, já que foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nos últimos jogos das Eliminatórias.

"Tenho certeza que vai ser muito importante para que a gente possa recuperar alguns jogadores, descansar também. Eu não, graças a Deus [risos]. Vou para mais um período de convocação e estou muito feliz por esse momento e por tudo que estou vivendo. Vamos para mais uma data Fifa com muita vontade, com muita garra, para dar o meu melhor na Seleção, porque meu foco agora é lá", completou o goleiro corintiano.

O empate não mudou muito a situação das duas equipes no Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu a chance de embalar a segunda vitória consecutiva no torneio nacional e permaneceu na 11ª colocação, chegando somente aos 26 pontos.

O Corinthians de Hugo Souza volta a campo no próximo dia 10 de setembro (quarta-feira) para enfrentar o Athletico-PR no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão venceu a ida por 1 a 0 e tem a vantagem do empate.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Athletico-PR (jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil)

(jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil) Data e horário: 10/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)