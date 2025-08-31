Topo

Hugo Souza destaca ausências e vê saldo positivo com empate no Dérbi

31/08/2025 21h01

O empate em 1 a 1 entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena foi um bom resultado para o time alvinegro. Ao menos, é o que pensa o goleiro Hugo Souza, que destacou as dificuldade da equipe antes da partida.

O que aconteceu

Hugo apontou que, além de ausências importantes, o Corinthians veio de uma sequência de jogos mais intensa. A equipe atuou no meio de semana pela Copa do Brasil, contra o Athletico Paranaense, em Curitiba, enquanto o Palmeiras descansou.

O arqueiro analisou que a Data Fifa pode ser boa para o Corinthians. Hugo Souza disse que o tempo sem jogos pode ajudar o time a recuperar atletas.

Convocado por Carlo Ancelotti, Hugo Souza será uma das opções para o gol da seleção brasileira nos próximos jogos das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo. O Brasil enfrenta Chile e Bolívia nas rodadas finais.

A equipe está de parabéns. Viemos de jogos pesados, estamos sem jogadores importantes, mas suportamos bem as ausências, fizemos um bom jogo. Queríamos vencer, claro, mas fizemos o melhor e vamos conseguir as vitórias que precisamos.

Vai ser importante a Data Fifa para descansar e recuperar jogadores. Eu não. Vou para mais um período de convocação, então estou muito feliz por esse momento, tudo que estou vivendo. Vamos com muita garra para dar o melhor pela seleção.
Hugo Souza

