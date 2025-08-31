Topo

Herói improvável, goleiro Volpi celebra gol de pênalti em empate do Grêmio

31/08/2025 18h52

Um goleiro foi o grande personagem do Maracanã neste domingo. Com uma defesa milagrosa no primeiro tempo e um gol de pênalti no fim do segundo, Tiago Volpi acabou como herói do empate entre Flamengo e Grêmio por 1 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Feliz, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e de poder bater um pênalti e converter, o primeiro em tempo de jogo," comemorou o goleiro, em entrevista à Globo.

"Agradecer ao Mano também, que não deve ser fácil pra ele deixar o goleiro cobrar pênalti nessas alturas", completou.

O empate mantém o Flamengo na liderança com 47 pontos, agora com uma vantagem de três para o vice-líder Cruzeiro. O Grêmio, com o ponto conquistado, vai a 25 e recebe o Mirassol.

