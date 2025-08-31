Hamilton sofre punição e perde posições no grid para 'estreia' na casa da Ferrari

Antes mesmo de desembarcar em Monza, para a próxima etapa da temporada da Fórmula 1, Lewis Hamilton já começou com o pé esquerdo a sua "estreia" na casa da Ferrari. O inglês vai perder cinco posições no grid de largada do GP da Itália, no fim de semana que vem. Será sua primeira corrida no tradicional circuito da F-1 como piloto do time italiano.

Hamilton sofreu a punição poucas horas após o fim do GP da Holanda, neste domingo. A sanção se deve a uma infração cometida antes mesmo da largada em Zandvoort. O heptacampeão mundial não respeitou as bandeiras amarelas duplas durante as voltas de reconhecimento antes da corrida.

"Devido à natureza da pista, o diretor de corrida informou a todos os participantes que a última curva antes do pit lane teria bandeiras amarelas duplas acionadas", dizia um relatório dos comissários. "Isso foi feito para garantir a segurança dos pilotos no grid e no pit lane. Os regulamentos exigem que qualquer piloto que passe por um setor com bandeiras amarelas duplas acionadas 'reduza significativamente a velocidade'."

Os comissários destacaram ainda que infrações deste tipo geralmente rendem perda de 10 posições no grid seguinte. Mas reduziram a pena por considerar que Hamilton ao menos tentou reduzir sua velocidade no trecho mencionado do traçado.

"As diretrizes de penalidade para tal infração normalmente resultariam em uma penalidade de 10 posições no grid na próxima corrida. No entanto, dado que o piloto tentou reduzir sua velocidade e frear mais cedo, levamos isso em consideração como circunstância atenuante e impusemos uma penalidade de cinco posições no grid."

A punição sela um dos finais de semana mais complicados de Hamilton nesta temporada, a sua primeira com a Ferrari. Ele não conseguiu completar a prova por rodar na curva 3, na 24ª volta, acertar o muro de proteção e forçar a entrada do safety car na pista. Sem conseguir retornar à corrida, encerrou de forma precoce sua participação no GP holandês.