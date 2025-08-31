Hamilton bate na Holanda, aumenta drama na Ferrari e se desculpa com equipe

O piloto britânico Lewis Hamilton bateu no GP da Holanda e pediu desculpas à sua equipe na Ferrari. Mais de 30 voltas depois, seu companheiro de time Charles Leclerc sofreu um acidente praticamente no mesmo lugar.

O que aconteceu

O heptacampeão da F1 perdeu o controle do carro na curva 3 e se chocou com a barreira de proteção na 23ª volta. O impacto não foi grave, mas a roda dianteira direita ficou destruída.

Hamilton tranquilizou sobre seu estado após a batida e se desculpou via rádio. "Estou [bem]. Desculpa, gente", disse o piloto.

Ele estava entre os dez primeiros e, pouco antes, havia desabafado sobre a dificuldade de se aproximar do pelotão da frente. O britânico havia largado em sétimo e buscava voltar a pontuar após terminar em 12º no último GP, o da Hungria.

É a primeira corrida que ele não completa no ano. Na China, ele foi desclassificado após a prova.

Hamilton enfrenta uma primeira temporada decepcionante pela Ferrari e ainda não pegou pódio. Até agora, bateu na trave três vezes, ficando em quarto na Itália, Áustria e Inglaterra. O britânico vive inferno astral e coleciona desabafos.

Charles Leclerc se acidentou na 54ª volta após toque de roda de Antonelli. O ferrarista estava por fora e rodou na pista com o choque. Ele ficou ileso, mas o carro não teve condições de voltar à pista.